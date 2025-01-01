Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Новое видео TESTAMENT 33
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 100
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Новое видео TESTAMENT 33
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 31
*Лидер CRADLE OF FILTH ответил бывшим членам 23
[= ||| все новости группы



*

Týr

*



14 сен 2025 : 		 Новое видео TýR

16 авг 2025 : 		 Перезаписанная песня TýR

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления TÝR

28 мар 2024 : 		 Новое видео TýR

7 мар 2024 : 		 Новое видео TýR

7 фев 2024 : 		 Новое видео TýR

19 мар 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза TÝR

16 фев 2022 : 		 Фрагмент концертного релиза TÝR

21 янв 2022 : 		 Концертный релиз TÝR выйдет весной

5 мар 2019 : 		 Новое видео TÝR

7 фев 2019 : 		 Новое видео TÝR

12 янв 2019 : 		 Видео с текстом от TÝR

6 авг 2018 : 		 В TÝR пришел гитарист

6 авг 2018 : 		 Из TÝR ушел гитарист

30 сен 2016 : 		 Из-за участия вокалиста TÝR в убийстве китов их выступления отменяются

1 апр 2014 : 		 Видео с выступления TÝR

31 янв 2014 : 		 Новое видео TÝR с участие Liv Kristine

21 окт 2013 : 		 Видео с выступления TÝR

13 сен 2013 : 		 Новый альбом TYR доступен для прослушивания

12 сен 2013 : 		 Новое видео TYR

27 авг 2013 : 		 Новая песня TÝR

13 авг 2013 : 		 Новая песня TÝR

23 июл 2013 : 		 Новый альбом TÝR выйдет в сентябре

15 май 2013 : 		 TÝR расстались с барабанщиком

14 сен 2012 : 		 TYR на METAL BLADE RECORDS

7 апр 2011 : 		 Новый альбом TYR выйдет в мае
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео TýR



zoom
"The Rune 2025 Version", новое видео TÝR, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 13

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом