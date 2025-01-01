Arts
Feuerschwanz

20 авг 2025 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

8 июл 2025 : 		 DORO в новом видео FEUERSCHWANZ

10 июн 2025 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

20 апр 2025 : 		 Кавер-версия PSY от FEUERSCHWANZ

21 фев 2025 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

13 ноя 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ & LORD OF THE LOST

31 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления FEUERSCHWANZ

8 май 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

10 апр 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

7 мар 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

9 фев 2024 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

23 янв 2024 : 		 FEUERSCHWANZ споют на английском

21 авг 2023 : 		 Видео с текстом от FEUERSCHWANZ

30 июл 2023 : 		 FEUERSCHWANZ стали первыми

22 июл 2023 : 		 Концертное видео FEUERSCHWANZ

6 июл 2023 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

14 июн 2023 : 		 Концертное видео FEUERSCHWANZ

10 май 2023 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

4 апр 2023 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

31 дек 2022 : 		 Видео с текстом от FEUERSCHWANZ

30 ноя 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

13 окт 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

12 май 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

22 фев 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ

29 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от FEUERSCHWANZ

19 янв 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ
Новое видео FEUERSCHWANZ



Sam The Brave, новое видео FEUERSCHWANZ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Knightclub, релиз которого намечен на 22 августа:

01. Knightclub (feat. Dag SDP)
02. Valhalla (feat. Doro)
03. Gangnam Style
04. Name der Rose
05. Testament
06. The Tale of Sam
07. Sam The Brave
08. Drunken Dragon
09. Eisenfaust
10. Avalon
11. Tanz der Teufel
12. Lords Of Fyre (feat. LORD OF THE LOST)




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
