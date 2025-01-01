Sam The Brave, новое видео FEUERSCHWANZ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Knightclub, релиз которого намечен на 22 августа:
01. Knightclub (feat. Dag SDP)
02. Valhalla (feat. Doro)
03. Gangnam Style
04. Name der Rose
05. Testament
06. The Tale of Sam
07. Sam The Brave
08. Drunken Dragon
09. Eisenfaust
10. Avalon
11. Tanz der Teufel
12. Lords Of Fyre (feat. LORD OF THE LOST)
