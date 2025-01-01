сегодня



Новое видео FEUERSCHWANZ



Valhalla (feat. Doro) (Epic Version), новое видео FEUERSCHWANZ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Knightclub, релиз которого состоялся 22 августа.







