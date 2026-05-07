DragonForce

7 май 2026 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE

15 фев 2026 : 		 DRAGONFORCE сотрудничают с GAMELOFT

26 ноя 2025 : 		 Новая песня DRAGONFORCE

21 ноя 2025 : 		 Концертное видео DRAGONFORCE

24 авг 2025 : 		 Лидер DRAGONFORCE: «Творческий контроль для нас крайне важен»

6 июн 2025 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ в новом видео DRAGONFORCE

2 июн 2025 : 		 DRAGONFORCE с POLYPHIA

22 апр 2025 : 		 Лидер DRAGONFORCE о переменах в составе

27 мар 2025 : 		 Лидер DRAGONFORCE хочет вновь собрать состав "Inhuman Rampage"

3 дек 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE: «Атмосфера в группе просто прекрасна!»

24 окт 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE о важности соцсетей и общения с фанатами

9 сен 2024 : 		 Гитарист DRAGONFORCE: «Мне положить на хейтеров»

31 май 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

1 апр 2024 : 		 Гитарист DRAGONFORCE о новом альбоме

15 мар 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

13 мар 2024 : 		 Лидер DRAGONFORCE о том, почему Тейлор Свифт

16 фев 2024 : 		 Кавер-версия Тейлор Свифт от DRAGONFORCE

19 янв 2024 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

23 дек 2023 : 		 Видео полного выступления DRAGONFORCE

6 дек 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

1 дек 2023 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео DRAGONFORCE

21 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступили с DRAGONFORCE

7 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ спела с DRAGONFORCE хит Тейлор Свифт

18 окт 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

14 сен 2023 : 		 Новое видео DRAGONFORCE

12 сен 2023 : 		 Как DRAGONFORCE попали на Napalm
ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE



С этого момента самая быстрая группа в мире выходит на новый — самый масштабный, дерзкий и взрывной — этап своей карьеры: DRAGONFORCE объявили, что Alissa White-Gluz стала новой участницей коллектива и первой фронтвумен в истории группы. Это по-настоящему громкое объединение двух неудержимых сил: пионеры экстремального пауэр-металла теперь объединяются с одной из самых знаковых вокалисток современной металл-сцены, открывая новую эру для жанра и начиная, судя по всему, очень мощный год.

Уже в эту субботу, 9 мая, на Welcome To Rockville, а затем 17 мая на Sonic Temple состоятся первые живые выступления DRAGONFORCE с White-Gluz. Одновременно начнется и празднование двадцатилетия альбома Inhuman Rampage.

Именно эта пластинка 2006 года подарила миру ставший платиновым глобальный феномен Through The Fire And Flames — песню, которая продержалась 23 недели подряд в Billboard 200, получила «золотой» статус и познакомила с DRAGONFORCE десятки миллионов новых слушателей. Впереди у группы — масштабные гастрольные планы, о которых объявят позже, а также работа над десятым студийным альбомом. DRAGONFORCE собираются привести в свою вселенную ещё больше людей, чем когда-либо прежде, открывая следующую главу этого бесконечно радостного и наполненного адреналином путешествия.

«Появление Alissa в группе — это расширение всего, что мы делали до этого момента, — говорит сооснователь DRAGONFORCE и гитарист Herman Li. — Двадцать лет — это огромный срок для чего угодно, не говоря уже о том, чтобы выжить в музыкальной индустрии и при этом всё ещё гореть желанием продолжать заниматься любимым делом. Вместе мы отдадим дань тому, что сделало “Inhuman Rampage” важным альбомом, и одновременно покажем людям, куда движемся дальше. Когда Alissa находится с нами в одной комнате, меняется вообще всё. Она не просто поёт — она делает лучше каждый аспект нашей музыки. И вживую она звучит просто невероятно! Я не могу дождаться, когда фанаты увидят её и услышат то, над чем мы работали».

Благодаря своей работе в THE AGONIST, KAMELOT, ARCH ENEMY и новом проекте BLUE MEDUSA, Alissa стала настоящей иконой, ассоциирующейся с силой, независимостью, универсальностью и творческой бесстрашностью, задавая новую планку для женщин в тяжёлой музыке. За более чем двадцать лет на сцене — с сочетанием яростной и мелодичной театральности, текстами о философии, психологии, этике и человеческой природе — она создала наследие, включающее свыше 15 часов записанной музыки, более 60 клипов, более 40 коллабораций и свыше 2000 концертов в самых разных поджанрах.

Говоря о сотрудничестве с DRAGONFORCE и о том, как её вокал сочетается с почти «искривляющей время» техничностью группы и их зрелищными шоу, Alissa сказала:

«Я безумно рада вдохнуть жизнь в эту культовую музыку вместе с такими невероятно талантливыми музыкантами и в настолько весёлой и вдохновляющей атмосфере. Это потрясающее чувство — показать все грани своего голоса и использовать все свои вокальные стили в технически сложных, невероятно заряжающих и буквально вызывающих зависимость песнях. Я бесконечно благодарна за ту поддержку, которую мне посчастливилось получать от металл-сцены на протяжении всей моей безумной карьеры. И я хочу продолжать раздвигать собственные границы и дарить фанатам, которых я так ценю, исключительную музыку и живые выступления».

Состав:

Herman Li - Guitar, Backing Vocals
Sam Totman - Guitar, Backing Vocals
Alissa White-Gluz - Lead Vocals
Marc Hudson - Lead Vocals
Alicia Vigil - Bass
Gee Anzalone - Drums




КомментарииСкрыть/показать 3 )

7 май 2026
RomV
Что это сейчас было?
7 май 2026
ElectricRetard
RomV, в Австралии сейчас первое апреля.
7 май 2026
ElectricRetard
Дракон снес яйцо. Современно.
