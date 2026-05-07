сегодня



ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE



С этого момента самая быстрая группа в мире выходит на новый — самый масштабный, дерзкий и взрывной — этап своей карьеры: DRAGONFORCE объявили, что Alissa White-Gluz стала новой участницей коллектива и первой фронтвумен в истории группы. Это по-настоящему громкое объединение двух неудержимых сил: пионеры экстремального пауэр-металла теперь объединяются с одной из самых знаковых вокалисток современной металл-сцены, открывая новую эру для жанра и начиная, судя по всему, очень мощный год.



Уже в эту субботу, 9 мая, на Welcome To Rockville, а затем 17 мая на Sonic Temple состоятся первые живые выступления DRAGONFORCE с White-Gluz. Одновременно начнется и празднование двадцатилетия альбома Inhuman Rampage.



Именно эта пластинка 2006 года подарила миру ставший платиновым глобальный феномен Through The Fire And Flames — песню, которая продержалась 23 недели подряд в Billboard 200, получила «золотой» статус и познакомила с DRAGONFORCE десятки миллионов новых слушателей. Впереди у группы — масштабные гастрольные планы, о которых объявят позже, а также работа над десятым студийным альбомом. DRAGONFORCE собираются привести в свою вселенную ещё больше людей, чем когда-либо прежде, открывая следующую главу этого бесконечно радостного и наполненного адреналином путешествия.



«Появление Alissa в группе — это расширение всего, что мы делали до этого момента, — говорит сооснователь DRAGONFORCE и гитарист Herman Li. — Двадцать лет — это огромный срок для чего угодно, не говоря уже о том, чтобы выжить в музыкальной индустрии и при этом всё ещё гореть желанием продолжать заниматься любимым делом. Вместе мы отдадим дань тому, что сделало “Inhuman Rampage” важным альбомом, и одновременно покажем людям, куда движемся дальше. Когда Alissa находится с нами в одной комнате, меняется вообще всё. Она не просто поёт — она делает лучше каждый аспект нашей музыки. И вживую она звучит просто невероятно! Я не могу дождаться, когда фанаты увидят её и услышат то, над чем мы работали».



Благодаря своей работе в THE AGONIST, KAMELOT, ARCH ENEMY и новом проекте BLUE MEDUSA, Alissa стала настоящей иконой, ассоциирующейся с силой, независимостью, универсальностью и творческой бесстрашностью, задавая новую планку для женщин в тяжёлой музыке. За более чем двадцать лет на сцене — с сочетанием яростной и мелодичной театральности, текстами о философии, психологии, этике и человеческой природе — она создала наследие, включающее свыше 15 часов записанной музыки, более 60 клипов, более 40 коллабораций и свыше 2000 концертов в самых разных поджанрах.



Говоря о сотрудничестве с DRAGONFORCE и о том, как её вокал сочетается с почти «искривляющей время» техничностью группы и их зрелищными шоу, Alissa сказала:



«Я безумно рада вдохнуть жизнь в эту культовую музыку вместе с такими невероятно талантливыми музыкантами и в настолько весёлой и вдохновляющей атмосфере. Это потрясающее чувство — показать все грани своего голоса и использовать все свои вокальные стили в технически сложных, невероятно заряжающих и буквально вызывающих зависимость песнях. Я бесконечно благодарна за ту поддержку, которую мне посчастливилось получать от металл-сцены на протяжении всей моей безумной карьеры. И я хочу продолжать раздвигать собственные границы и дарить фанатам, которых я так ценю, исключительную музыку и живые выступления».



Состав:



Herman Li - Guitar, Backing Vocals

Sam Totman - Guitar, Backing Vocals

Alissa White-Gluz - Lead Vocals

Marc Hudson - Lead Vocals

Alicia Vigil - Bass

Gee Anzalone - Drums

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alissa White-Gluz (@alissawhitegluz)





+1 -0



( 3 ) просмотров: 85

