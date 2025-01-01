Arts
Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 38
*Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгс... 29
*Гитарист TESTAMENT: «В тур с METALLICA было бы круто поехать... 28
*BRUCE DICKINSON о мобильных телефонах: «Это как какая-то ужа... 24
*Kings of Thrash приедут в Россию весной 23
Новости
Green Day

4 окт 2025 : 		 Нереализованный трек от GREEN DAY

24 май 2025 : 		 Новое видео GREEN DAY

2 май 2025 : 		 GREEN DAY получили звезду

27 апр 2025 : 		 Первого мая GREEN DAY получат звезду

11 апр 2025 : 		 Нереализованный трек от GREEN DAY

11 окт 2024 : 		 Песни GREEN DAY на зубной щетке, плюшевом мишке и говорящей рыбе

6 сен 2024 : 		 Дрон спугнул GREEN DAY

27 авг 2024 : 		 GREEN DAY и 7-Eleven выпускают кофе

11 авг 2024 : 		 GREEN DAY переиздадут "American Idiot"

22 янв 2024 : 		 Фронтмен GREEN DAY: «Lars Ulrich по-настоящему творческий барабанщик»

5 янв 2024 : 		 Новая песня GREEN DAY

7 дек 2023 : 		 Новая песня GREEN DAY

25 окт 2023 : 		 Новый альбом GREEN DAY выйдет зимой

18 авг 2023 : 		 Бокс-сет от GREEN DAY выйдет осенью

8 фев 2023 : 		 Вокалист GREEN DAY вновь спел материал MÖTLEY CRÜE

9 июл 2022 : 		 TED NUGENT вновь прокомментировал слова вокалиста GREEN DAY

30 июн 2022 : 		 TED NUGENT: «Вокалист GREEN DAY потерял свою душу»

28 июн 2022 : 		 Вокалист GREEN DAY: «Да ну эту ЮСУ!»

14 сен 2021 : 		 Кавер-версия KISS от GREEN DAY

27 июл 2021 : 		 GREEN DAY исполнили KISS, Paul и Gene одобрили

19 май 2021 : 		 Стадионный тур GREEN DAY, FALL OUT BOY и WEEZER стартует летом

18 ноя 2017 : 		 Новое видео GREEN DAY

15 сен 2016 : 		 Новое видео GREEN DAY

16 авг 2016 : 		 Видео с текстом от GREEN DAY

8 апр 2013 : 		 ALL TIME LOW откроют российское выступление GREEN DAY

11 ноя 2012 : 		 Новое видео GREEN DAY
Нереализованный трек от GREEN DAY



GREEN DAY 14 ноября выпустят "Warning (25th Anniversary Deluxe Edition)", фрагмент из которого, "Castaway (Demo)", доступно ниже:




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
