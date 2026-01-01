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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 73
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 35
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
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Green Day

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Новая песня GREEN DAY



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"I'm Never Gonna R.I.P.", новое видео GREEN DAY, доступно для просмотра. Этот трек включен в выходящий 31 июля саундтрек "Nimrods", который будет доступен на CD, кассете, в цифровом варианте и на виниле различных цветов:

01. Longview - GREEN DAY
02. In The End - GREEN DAY
03. Bored - ANALOG DOGS
04. When I Come Around - GREEN DAY
05. Walking Contradiction - GREEN DAY
06. Dilemma - GREEN DAY
07. Waiting - GREEN DAY
08. Geek Stink Breath - GREEN DAY
09. Bab's Uvula Who? - GREEN DAY
10. Panic Song - GREEN DAY
11. Basket Case - GREEN DAY
12. Hitchin' a Ride - GREEN DAY
13. Dominated Love Slave - ANALOG DOGS
14. Haushinka - GREEN DAY
15. Bobby Sox - GREEN DAY
16. Ms. Lauren - THE PARADOX
17. It's So Fine - MCKENNA GRACE
18. Getaway - ANALOG DOGS
19. Freaking Out - ANALOG DOGS
20. Cold - ULTRA Q
21. Last Night on Earth - GREEN DAY
22. Brain Stew - GREEN DAY
23. Wake Me Up When September Ends - GREEN DAY
24. Corvette Summer - GREEN DAY
25. American Idiot (Live) - GREEN DAY
26. Know Your Enemy (Live) - GREEN DAY
27. Auld Lang Syne (Live) - GREEN DAY
28. Good Riddance - GREEN DAY
29. I'm Never Gonna R.I.P. - GREEN DAY
30. Going To Pasalacqua (Live) - GREEN DAY




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