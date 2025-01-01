Arts
Новости
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 49
*Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change" 47
*Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justic... 39
*DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше» 26
*MEGADETH записали кавер-версию METALLICA 22
31 окт 2025 : 		 Видео с текстом от DARK MOOR

7 июн 2024 : 		 Новое видео DARK MOOR

3 ноя 2023 : 		 Видео с текстом от DARK MOOR

13 мар 2023 : 		 Новое видео DARK MOOR

12 ноя 2015 : 		 Новое видео DARK MOOR

8 окт 2015 : 		 Новое видео DARK MOOR

22 сен 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARK MOOR

11 июн 2015 : 		 DARK MOOR приступают к записи

20 мар 2014 : 		 Видео с выступления DARK MOOR

11 июн 2013 : 		 Новое видео DARK MOOR

3 июн 2013 : 		 Тизер нового альбома DARK MOOR

18 май 2013 : 		 Новая песня DARK MOOR

11 апр 2013 : 		 DARK MOOR выпустят новую работу в июне

21 янв 2013 : 		 Вокалистка TEARS OF MARTYR на новом альбоме DARK MOOR

14 янв 2013 : 		 DARK MOOR начали запись

28 апр 2011 : 		 Новое концертное видео DARK MOOR

15 ноя 2010 : 		 Новая песня DARK MOOR

12 ноя 2010 : 		 Новое видео DARK MOOR

14 окт 2010 : 		 Детали нового альбома DARK MOOR

17 сен 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARK MOOR

28 июн 2010 : 		 На новом альбоме DARK MOOR будет особая гостья

5 июн 2010 : 		 DARK MOOR работают над новым альбомом

12 янв 2009 : 		 Новое видео DARK MOOR

30 дек 2008 : 		 DARK MOOR расстались с басистом

22 дек 2008 : 		 Новая песня от DARK MOOR в сети

2 дек 2008 : 		 DARK MOOR раскрыли детали нового альбома
Видео с текстом от DARK MOOR



Viviendo en un Mal Sueño, официальное видео с текстом от DARK MOOR, доступно для просмотра ниже. Это обновленная и полностью испаноязычная версия нашей песни ”Living in a Nightmare", первоначально включенная в альбом Ars Musica (2013).

Вдохновленный тревожными мрачными картинами Франсиско де Гойи, текст “Living in a Nightmare" вызывает в воображении погружение в бездны разума и борьбу между разумом и тьмой, темы, которые связаны с трагическим и захватывающим видением арагонского гения.

Для новой версии группа вернулась в студию, чтобы перезаписать гитары, бас и весь вокал, а также добавила акустическую скрипку в исполнении Óscar Calvo, что привносит новое эмоциональное и органическое измерение в звучание темы.




просмотров: 123

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
