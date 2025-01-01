сегодня



Видео с текстом от DARK MOOR



Viviendo en un Mal Sueño, официальное видео с текстом от DARK MOOR, доступно для просмотра ниже. Это обновленная и полностью испаноязычная версия нашей песни ”Living in a Nightmare", первоначально включенная в альбом Ars Musica (2013).



Вдохновленный тревожными мрачными картинами Франсиско де Гойи, текст “Living in a Nightmare" вызывает в воображении погружение в бездны разума и борьбу между разумом и тьмой, темы, которые связаны с трагическим и захватывающим видением арагонского гения.



Для новой версии группа вернулась в студию, чтобы перезаписать гитары, бас и весь вокал, а также добавила акустическую скрипку в исполнении Óscar Calvo, что привносит новое эмоциональное и органическое измерение в звучание темы.







+1 -0



просмотров: 123

