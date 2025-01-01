Arts
Новости
все новости группы



*

Nevermore

*



30 ноя 2025 : 		 JEFF LOOMIS обещает тяжелый альбом NEVERMORE

27 мар 2025 : 		 NEVERMORE нашли участников

13 фев 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «Мы вернемся круче и лучше!»

10 фев 2025 : 		 NEVERMORE: «У нас 650 заявок»

28 янв 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «У нас 350 заявок»

6 янв 2025 : 		 Бывший басист NEVERMORE о ситуации с воссоединением

4 янв 2025 : 		 NEVERMORE ищут вокалиста

30 дек 2024 : 		 По поводу имени NEVERMORE начинается возня

28 дек 2024 : 		 NEVERMORE вернется?

26 ноя 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY обучает риффу NEVERMORE

28 ноя 2019 : 		 Гитарные аккорды от NEVERMORE

31 окт 2019 : 		 JEFF LOOMIS: «Без Уоррела возродить NEVERMORE невозможно»

1 май 2018 : 		 Умер бывший гитарист NEVERMORE и FORBIDDEN

6 мар 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете NEVERMORE

21 дек 2017 : 		 Бокс-сет NEVERMORE выйдет весной

20 сен 2017 : 		 JEFF LOOMIS о реюнионе NEVERMORE

20 сен 2016 : 		 WARREL DANE: «У меня смешанные чувства из-за замены JEFF'a LOOMIS'a в NEVERMORE»

11 мар 2016 : 		 WARREL DANE: «Никакой реюнион NEVERMORE не обсуждался»

11 июн 2015 : 		 Без Jeff'a нового альбома NEVERMORE не будет

13 апр 2015 : 		 WARREL DANE: «NEVERMORE не умерли!»

25 авг 2011 : 		 Барабаннщик NEVERMORE: «Слова Warrel'a Dane'a лишь подтверждают, что я правильно принял решение уйти»

18 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE назвал NEVERMORE «величайшей группой, которую сгубил алкоголь»

7 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE сосредоточился на SANCTUARY, но заявил, что NEVERMORE «не умерла»

22 апр 2011 : 		 NEVERMORE покинули гитарист и барабанщик

17 фев 2011 : 		 Басист NEVERMORE перенес операцию

20 окт 2010 : 		 Видео с выступления NEVERMORE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JEFF LOOMIS обещает тяжелый альбом NEVERMORE



zoom
JEFF LOOMIS в недавнем интервью поговорил о новом составе NEVERMORE:

«Это было то, о чем я говорил с Van Williams в течение, я бы сказал, трех лет, о реформировании NEVERMORE.

Возникает целый вопрос: правильно ли [реформировать группу], когда уходит вокалист? Или что-то в этом роде. Я думаю, что да. Я думаю, что были некоторые моменты, которые остались невысказанными, и я уверен, что нам было что сказать в музыкальном плане.

Очень жаль, что Уоррел Дэйн скончался — он был одним из моих лучших друзей, — но я действительно искренне верю, что Van, я и остальные участники новой группы [отдадим должное музыке], и мы уже запланировали концерты на 2026 год».

По словам Loomis'a, фанатам придется подождать еще несколько месяцев, прежде чем они узнают имена последних участников NEVERMORE.

«Мы не разглашаем имена участников NEVERMORE просто потому, что в Интернете сейчас много критиков, которая постоянно указывают: "О, вам следовало пригласить того или иного. Мы просто дождемся первого концерта, а перед этим сделаем объявление, возможно, где-то в марте. И мы объявим имена новых участников. Все они чрезвычайно талантливы. Они знают материал NEVERMORE и являются его большими поклонниками. Мы выбрали людей, которые являются отличными музыкантами. Мы действительно потратили время [на поиски нужных людей]. И мы просмотрели около семисот [заявок], потребовалось много времени, чтобы [проверить всех]. И началось это, по сути, около года назад. Примерно год назад мы с Van'ом начали искать новых музыкантов. И с тех пор мы многого достигли. Запланированы новые концерты. На 26-й год у нас запланированы выступления на фестивалях, я также сейчас работаю над новым альбомом для NEVERMORE. Так что в 2026 году нас ждет много интересного. Мы просто очень рады вернуться и снова сыграть те песни с наших предыдущих альбомов, которые люди хотят услышать, и кое-что из нового».

Что касается планов NEVERMORE относительно новой музыки, Jeff сказал:

«Это будет тяжелый альбом. В нем будут все те качества NEVERMORE, которые вы ожидаете, в том числе и тяжелый аспект. Но да, мы просто очень взволнованы.

Учитывая вклад каждого члена группы, это будет по-настоящему круто. Музыканты просто фантастические и способны идеально сыграть все материалы, а вокалист способен петь почти так же, как Уоррел. Но у него дэт-металлический вокал, он по-разному использует свой голос, и мы хотим этим пользоваться. Так что будет круто. Но посмотрим, что в итоге получится».

Размышляя о своем путешествии, которое привело его к воссоединению NEVERMORE, Loomis сказал:

«До этого момента у меня была фантастическая жизнь. Я провел 10 лет в ARCH ENEMY, и мне довелось [гастролировать с ними по всему миру], они просто фантастическая компания людей и музыкантов, и я люблю их. Они все очень близкие друзья. Но было время, когда я почувствовал, что мне нужно заняться чем-то своим. И это для меня важно. Если ты что-то чувствуешь, ты должен следовать этим чувствам. Так что мне пришлось попрощаться с ARCH ENEMY и пойти своим путем. Я очень рад, что сделал это, потому что это позволяет мне больше сосредоточиться на моей музыке и быть самим собой. И посмотрим, куда меня все это приведет».




просмотров: 151

