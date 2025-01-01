сегодня



JEFF LOOMIS обещает тяжелый альбом NEVERMORE



JEFF LOOMIS в недавнем интервью поговорил о новом составе NEVERMORE:



«Это было то, о чем я говорил с Van Williams в течение, я бы сказал, трех лет, о реформировании NEVERMORE.



Возникает целый вопрос: правильно ли [реформировать группу], когда уходит вокалист? Или что-то в этом роде. Я думаю, что да. Я думаю, что были некоторые моменты, которые остались невысказанными, и я уверен, что нам было что сказать в музыкальном плане.



Очень жаль, что Уоррел Дэйн скончался — он был одним из моих лучших друзей, — но я действительно искренне верю, что Van, я и остальные участники новой группы [отдадим должное музыке], и мы уже запланировали концерты на 2026 год».



По словам Loomis'a, фанатам придется подождать еще несколько месяцев, прежде чем они узнают имена последних участников NEVERMORE.



«Мы не разглашаем имена участников NEVERMORE просто потому, что в Интернете сейчас много критиков, которая постоянно указывают: "О, вам следовало пригласить того или иного. Мы просто дождемся первого концерта, а перед этим сделаем объявление, возможно, где-то в марте. И мы объявим имена новых участников. Все они чрезвычайно талантливы. Они знают материал NEVERMORE и являются его большими поклонниками. Мы выбрали людей, которые являются отличными музыкантами. Мы действительно потратили время [на поиски нужных людей]. И мы просмотрели около семисот [заявок], потребовалось много времени, чтобы [проверить всех]. И началось это, по сути, около года назад. Примерно год назад мы с Van'ом начали искать новых музыкантов. И с тех пор мы многого достигли. Запланированы новые концерты. На 26-й год у нас запланированы выступления на фестивалях, я также сейчас работаю над новым альбомом для NEVERMORE. Так что в 2026 году нас ждет много интересного. Мы просто очень рады вернуться и снова сыграть те песни с наших предыдущих альбомов, которые люди хотят услышать, и кое-что из нового».



Что касается планов NEVERMORE относительно новой музыки, Jeff сказал:



«Это будет тяжелый альбом. В нем будут все те качества NEVERMORE, которые вы ожидаете, в том числе и тяжелый аспект. Но да, мы просто очень взволнованы.



Учитывая вклад каждого члена группы, это будет по-настоящему круто. Музыканты просто фантастические и способны идеально сыграть все материалы, а вокалист способен петь почти так же, как Уоррел. Но у него дэт-металлический вокал, он по-разному использует свой голос, и мы хотим этим пользоваться. Так что будет круто. Но посмотрим, что в итоге получится».



Размышляя о своем путешествии, которое привело его к воссоединению NEVERMORE, Loomis сказал:



«До этого момента у меня была фантастическая жизнь. Я провел 10 лет в ARCH ENEMY, и мне довелось [гастролировать с ними по всему миру], они просто фантастическая компания людей и музыкантов, и я люблю их. Они все очень близкие друзья. Но было время, когда я почувствовал, что мне нужно заняться чем-то своим. И это для меня важно. Если ты что-то чувствуешь, ты должен следовать этим чувствам. Так что мне пришлось попрощаться с ARCH ENEMY и пойти своим путем. Я очень рад, что сделал это, потому что это позволяет мне больше сосредоточиться на моей музыке и быть самим собой. И посмотрим, куда меня все это приведет».







+0 -0



просмотров: 151

