NEVERMORE не приедут на PROGPOWER USA XXV



NEVERMORE опубликовали следующее сообщение:



«СООБЩЕНИЯ ДЛЯ НАШИХ ПОКЛОННИКАХ В США: мы прекрасно видим ваши просьбы о туре по США и хотим, чтобы он состоялся, не меньше, чем вы. Причина, по которой этого до сих пор не произошло, проста: получение разрешения на работу для нашего вокалиста заняло гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Мы справимся, но, к сожалению, пока не готовы. К сожалению, это также означает, что в этом году мы не сможем выступить на ProgPower USA.



Приносим искренние извинения Glenn, команде ProgPower USA и нашим американским фанатам, а также благодарим вас за понимание.



Скоро выйдет новая музыка, и в 2027 году мы наконец-то снова выйдем на сцену в Штатах, чтобы исполнить ее вживую. Мы в долгу перед всеми вами и обещаем, что ожидание того стоит.



В связи со всем этим мы активно занимаемся организацией международных концертов на конец этого года. Объявления о них появятся в ближайшее время».











