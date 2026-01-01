30 мар 2026 : 		 NEVERMORE не приедут на PROGPOWER USA XXV

14 мар 2026 : 		 Каков новый вокалист NEVERMORE?

28 фев 2026 : 		 Каков новый вокалист NEVERMORE?

22 фев 2026 : 		 Каков новый вокалист NEVERMORE?

12 фев 2026 : 		 NEVERMORE объявили новый состав

30 ноя 2025 : 		 JEFF LOOMIS обещает тяжелый альбом NEVERMORE

27 мар 2025 : 		 NEVERMORE нашли участников

13 фев 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «Мы вернемся круче и лучше!»

10 фев 2025 : 		 NEVERMORE: «У нас 650 заявок»

28 янв 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «У нас 350 заявок»

6 янв 2025 : 		 Бывший басист NEVERMORE о ситуации с воссоединением

4 янв 2025 : 		 NEVERMORE ищут вокалиста

30 дек 2024 : 		 По поводу имени NEVERMORE начинается возня

28 дек 2024 : 		 NEVERMORE вернется?

26 ноя 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY обучает риффу NEVERMORE

28 ноя 2019 : 		 Гитарные аккорды от NEVERMORE

31 окт 2019 : 		 JEFF LOOMIS: «Без Уоррела возродить NEVERMORE невозможно»

1 май 2018 : 		 Умер бывший гитарист NEVERMORE и FORBIDDEN

6 мар 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете NEVERMORE

21 дек 2017 : 		 Бокс-сет NEVERMORE выйдет весной

20 сен 2017 : 		 JEFF LOOMIS о реюнионе NEVERMORE

20 сен 2016 : 		 WARREL DANE: «У меня смешанные чувства из-за замены JEFF'a LOOMIS'a в NEVERMORE»

11 мар 2016 : 		 WARREL DANE: «Никакой реюнион NEVERMORE не обсуждался»

11 июн 2015 : 		 Без Jeff'a нового альбома NEVERMORE не будет

13 апр 2015 : 		 WARREL DANE: «NEVERMORE не умерли!»

25 авг 2011 : 		 Барабаннщик NEVERMORE: «Слова Warrel'a Dane'a лишь подтверждают, что я правильно принял решение уйти»
NEVERMORE не приедут на PROGPOWER USA XXV



zoom
NEVERMORE опубликовали следующее сообщение:

«СООБЩЕНИЯ ДЛЯ НАШИХ ПОКЛОННИКАХ В США: мы прекрасно видим ваши просьбы о туре по США и хотим, чтобы он состоялся, не меньше, чем вы. Причина, по которой этого до сих пор не произошло, проста: получение разрешения на работу для нашего вокалиста заняло гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Мы справимся, но, к сожалению, пока не готовы. К сожалению, это также означает, что в этом году мы не сможем выступить на ProgPower USA.

Приносим искренние извинения Glenn, команде ProgPower USA и нашим американским фанатам, а также благодарим вас за понимание.

Скоро выйдет новая музыка, и в 2027 году мы наконец-то снова выйдем на сцену в Штатах, чтобы исполнить ее вживую. Мы в долгу перед всеми вами и обещаем, что ожидание того стоит.

В связи со всем этим мы активно занимаемся организацией международных концертов на конец этого года. Объявления о них появятся в ближайшее время».






