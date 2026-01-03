Arts
Jeff Loomis

3 янв 2026 : 		 GRAHAM BONNET и JEFF LOOMIS написали семь песен

23 ноя 2023 : 		 JEFF LOOMIS исполняет CONQUERING DYSTOPIA

27 окт 2022 : 		 Концертное видео JEFF LOOMIS

30 июн 2021 : 		 JEFF LOOMIS обучает NEVERMORE

11 фев 2021 : 		 JEFF LOOMIS работает над сольником и материалом ARCH ENEMY

9 ноя 2017 : 		 JEFF LOOMIS хочет выпустить сольную работу в 2018

21 июл 2016 : 		 JEFF LOOMIS исполнил демо нового трека

12 июл 2014 : 		 JEFF LOOMIS надеется, что запишет новый материал осенью

26 янв 2014 : 		 Видео с выступления JEFF LOOMIS

17 сен 2013 : 		 JEFF LOOMIS исполнил кавер-версии YNGWIE, METALLICA, MAIDEN, OZZY

28 май 2013 : 		 Видео с выступления JEFF LOOMIS

8 мар 2013 : 		 Новая песня JEFF LOOMIS

7 мар 2013 : 		 Кавер-версия JASON'a BECKER'a от JEFF'a LOOMIS'a

18 фев 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления JEFF LOOMIS

31 янв 2013 : 		 Видео с выступления JEFF LOOMIS

30 янв 2013 : 		 JEFF LOOMIS выступил с KEITH MERROW

15 янв 2013 : 		 KEITH MERROW на новом альбоме JEFF LOOMIS

4 окт 2012 : 		 Новая песня JEFF 'a LOOMIS 'a

31 июл 2012 : 		 JEFF LOOMIS исполнил два новых трека

26 июн 2012 : 		 JEFF LOOMIS (Ex-NEVERMORE) запишет три песни «в более тяжёлом, дэт-металлическом ключе»

15 апр 2012 : 		 Видео с выступления JEFF'a LOOMIS'a

10 апр 2012 : 		 Новый альбом JEFF'a LOOMIS'a доступен для прослушивания

7 апр 2012 : 		 JEFF LOOMIS:новый трек

29 мар 2012 : 		 Видео с выступления JEFF'a LOOMIS'a

26 мар 2012 : 		 Студийное видео на новую песню JEFF'a LOOMIS'a

21 мар 2012 : 		 Новое видео JEFF LOOMIS
|||| 3 янв 2026

GRAHAM BONNET и JEFF LOOMIS написали семь песен



GRAHAM BONNET в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела по альбому с JEFF'ом LOOMIS'ом:

«Сейчас всё на паузе, потому что Jeff занимается своими делами со своей группой NEVEMORE. Он всё это организует. И он связался с нами совсем недавно. Я сказал ему: "Я собираюсь это сделать", потому что я уже написал с ним семь песен год назад, когда мы собирались это сделать.

Я скажу вам кое-что: Jeff великолепен. Его аранжировки потрясные. Они переносят тебя в другое измерение… На самом деле он играет на гитаре как Michael Schenker. Michael Schenker обладает особым стилем игры, который очень легко узнаваем, и у Jeff'a он такой же. Я был очень рад, что работал с ним, потому что это было для меня небольшим приключением и дало мне возможность попробовать свои силы в сочинении текстов и мелодий для этих довольно длинных песен.

Итак, все песни написаны. Я бы хотел спеть их вам сейчас, или дать послушать, или что-то в этом роде, но они готовы. И Jeff всё ещё хочет это сделать, даже после всего того времени, которое он потратил на создание своей собственной группы и возвращение к гастролям. Так что я очень надеюсь, что мы сможем сделать это в ближайшее время — в следующем году».




Комментарии

3 янв 2026
S
Shurrick
*бать новость - вроде не первое апреля)))
Первая мысль: "ну ни х*я ж себе трансфер в Nevermore"))))
Любопытно будет заценить)
