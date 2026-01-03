3 янв 2026



GRAHAM BONNET и JEFF LOOMIS написали семь песен



GRAHAM BONNET в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела по альбому с JEFF'ом LOOMIS'ом:



«Сейчас всё на паузе, потому что Jeff занимается своими делами со своей группой NEVEMORE. Он всё это организует. И он связался с нами совсем недавно. Я сказал ему: "Я собираюсь это сделать", потому что я уже написал с ним семь песен год назад, когда мы собирались это сделать.



Я скажу вам кое-что: Jeff великолепен. Его аранжировки потрясные. Они переносят тебя в другое измерение… На самом деле он играет на гитаре как Michael Schenker. Michael Schenker обладает особым стилем игры, который очень легко узнаваем, и у Jeff'a он такой же. Я был очень рад, что работал с ним, потому что это было для меня небольшим приключением и дало мне возможность попробовать свои силы в сочинении текстов и мелодий для этих довольно длинных песен.



Итак, все песни написаны. Я бы хотел спеть их вам сейчас, или дать послушать, или что-то в этом роде, но они готовы. И Jeff всё ещё хочет это сделать, даже после всего того времени, которое он потратил на создание своей собственной группы и возвращение к гастролям. Так что я очень надеюсь, что мы сможем сделать это в ближайшее время — в следующем году».







