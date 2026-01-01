6 янв 2026



HAKEN расстались с гитаристом и басистом



Группа HAKEN рассталась с гитаристом и басистом и опубликовали следующее сообщение:



«С большим сожалением мы вынуждены сообщить, Charlie Griffiths и Conner Green уходят из HAKEN. Мы невероятно благодарны за то время, что мы провели вместе, создавая музыку и путешествуя по миру и достигнув целей, о которых даже не мечтали. Они незаменимы как музыканты и как личности, и они так много сделали для того, чтобы сделать группу такой, какая она есть сегодня. Мы не можем выразить им всей своей благодарности, но желаем им всего наилучшего в любых будущих начинаниях. Они всегда будут частью семьи HAKEN.



В этом году будет новая музыка!»











