Новости
*С Новым Годом! 42
*Голо-ссуй не голо-ссуй, все равно получишь ... лучший альбом... 38
*SCOTT 'WINO' WEINRICH: «Я ничего не покупал из MOT... 29
*Новое видео HYPOCRISY 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 26
Новости
O <- TOP5 <-
Haken

6 янв 2026 : 		 HAKEN расстались с гитаристом и басистом

17 апр 2025 : 		 Концертное видео HAKEN

25 июн 2023 : 		 Новая песня HAKEN

27 май 2023 : 		 Концертное видео HAKEN

16 фев 2023 : 		 Новое видео HAKEN

12 дек 2022 : 		 Новое видео HAKEN

22 окт 2022 : 		 Гитарист HAKEN представил новое видео

23 сен 2022 : 		 Гитарист HAKEN представил новое видео

29 апр 2022 : 		 Новое видео HAKEN

20 янв 2022 : 		 PETE JONES вернулся в HAKEN

23 ноя 2021 : 		 Из HAKEN уходит клавишник

4 ноя 2021 : 		 Новое видео от вокалиста HAKEN

15 авг 2021 : 		 Новое видео от вокалиста HAKEN

30 июн 2021 : 		 Видео с текстом от вокалиста HAKEN

1 апр 2021 : 		 Клавишник REDEMPTION / SILENT SKIES на альбоме вокалиста HAKEN

5 май 2020 : 		 Новое видео HAKEN

4 апр 2020 : 		 Новое видео HAKEN

3 апр 2020 : 		 Видео с выступления HAKEN

26 мар 2020 : 		 Концертное видео HAKEN

29 июл 2019 : 		 Видео гитариста HAKEN

16 июл 2019 : 		 Сингл гитариста HAKEN

5 дек 2018 : 		 Рассказ о концертном релизе HAKEN

9 ноя 2018 : 		 Рассказ об издании альбома HAKEN

22 окт 2018 : 		 Новое видео HAKEN

10 окт 2018 : 		 Новое видео HAKEN

17 сен 2018 : 		 HAKEN о новом альбоме
|||| 6 янв 2026

HAKEN расстались с гитаристом и басистом



zoom
Группа HAKEN рассталась с гитаристом и басистом и опубликовали следующее сообщение:

«С большим сожалением мы вынуждены сообщить, Charlie Griffiths и Conner Green уходят из HAKEN. Мы невероятно благодарны за то время, что мы провели вместе, создавая музыку и путешествуя по миру и достигнув целей, о которых даже не мечтали. Они незаменимы как музыканты и как личности, и они так много сделали для того, чтобы сделать группу такой, какая она есть сегодня. Мы не можем выразить им всей своей благодарности, но желаем им всего наилучшего в любых будущих начинаниях. Они всегда будут частью семьи HAKEN.

В этом году будет новая музыка!»






просмотров: 174

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом