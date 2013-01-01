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Новое видео HAKEN Пятый студийный альбом HAKEN под названием "Vector" выйдет 26 октября. Видео на трек "Puzzle Box", вошедший в этот альбом, доступен ниже.



Трек-лист:



"Clear"

"The Good Doctor"

"Puzzle Box"

"Veil"

"Nil By Mouth"

"Host"

"A Cell Divides"



















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