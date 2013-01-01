Новое видео HAKEN

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HAKEN
Пятый студийный альбом HAKEN под названием "Vector" выйдет 26 октября. Видео на трек "Puzzle Box", вошедший в этот альбом, доступен ниже.
Трек-лист:
"Clear"
"The Good Doctor"
"Puzzle Box"
"Veil"
"Nil By Mouth"
"Host"
"A Cell Divides"
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).