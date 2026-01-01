Arts
Новости
Новости
*

Monstrosity

*



21 янв 2026 : 		 Новое видео MONSTROSITY

19 сен 2018 : 		 Переиздание MONSTROSITY выйдет осенью

12 сен 2018 : 		 Новый альбом MONSTROSITY доступен для прослушивания

28 авг 2018 : 		 Новая песня MONSTROSITY

8 авг 2018 : 		 Новая песня MONSTROSITY

28 июн 2018 : 		 Новая песня MONSTROSITY

6 ноя 2015 : 		 Книга от вокалиста MONSTROSITY

13 июн 2013 : 		 Репетиционное видео двух новых песен MONSTROSITY

6 фев 2012 : 		 DVD MONSTROSITY выйдет в марте

15 янв 2012 : 		 Бывший басист MONSTROSITY выпустил сольный альбом

25 июл 2010 : 		 MONSTROSITY продолжают работу над новым материалом

1 фев 2010 : 		 Работы вокалиста MONSTROSITY будут использованы в голливудском фильме

27 мар 2008 : 		 MONSTROSITY объявили имя нового басиста

6 фев 2007 : 		 MONSTROSITY: обложка нового альбома
Новое видео MONSTROSITY



zoom
MONSTROSITY, VILE в HYPOXIA, новое видео MONSTROSITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Screams from Beneath the Surface, релиз которого намечен на 13 марта:


Side A
1. Banished to the Skies
2. The Colossal Rage
3. The Atrophied
4. Spiral
5. Fortunes Engraved in Blood

Side B
6. Vapors
7. The Thorns
8. Blood Works
9. The Dark Aura
10. Veil of Disillusion




просмотров: 42

