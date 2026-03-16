все новости группы
Monstrosity
США
Death Metal
http://www.monstrosity.us
Myspace:
http://www.myspace.com/monstrosity1
VK.com:
https://www.instagram.com/monstrosityflorida/
Facebook:
https://www.facebook.com/MonstrosityOfficial
16 мар 2026
:
Концертное видео MONSTROSITY
21 янв 2026
:
Новое видео MONSTROSITY
19 сен 2018
:
Переиздание MONSTROSITY выйдет осенью
12 сен 2018
:
Новый альбом MONSTROSITY доступен для прослушивания
28 авг 2018
:
Новая песня MONSTROSITY
8 авг 2018
:
Новая песня MONSTROSITY
28 июн 2018
:
Новая песня MONSTROSITY
6 ноя 2015
:
Книга от вокалиста MONSTROSITY
13 июн 2013
:
Репетиционное видео двух новых песен MONSTROSITY
6 фев 2012
:
DVD MONSTROSITY выйдет в марте
15 янв 2012
:
Бывший басист MONSTROSITY выпустил сольный альбом
25 июл 2010
:
MONSTROSITY продолжают работу над новым материалом
1 фев 2010
:
Работы вокалиста MONSTROSITY будут использованы в голливудском фильме
27 мар 2008
:
MONSTROSITY объявили имя нового басиста
6 фев 2007
:
MONSTROSITY: обложка нового альбома
сегодня
Концертное видео MONSTROSITY
Banished to the Skies, новое видео MONSTROSITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Screams from Beneath the Surface, релиз которого состоялся 13 марта:
Side A
1. Banished to the Skies
2. The Colossal Rage
3. The Atrophied
4. Spiral
5. Fortunes Engraved in Blood
Side B
6. Vapors
7. The Thorns
8. Blood Works
9. The Dark Aura
10. Veil of Disillusion
16 мар 2026
P
Papa
Концертное 😂😂
