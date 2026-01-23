Arts
23 янв 2026 : 		 Концертное видео GAMMA RAY

8 дек 2024 : 		 Видео полного выступления GAMMA RAY

10 июл 2024 : 		 Видео полного выступления GAMMA RAY

2 дек 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

25 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

13 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

13 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

10 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

11 авг 2020 : 		 RALF SCHEEPERS присоединится к юбилейному онлайн-шоу GAMMA RAY

12 сен 2017 : 		 Переиздания GAMMA RAY выйдут осенью

29 фев 2016 : 		 GAMMA RAY вернулись в студию

28 дек 2015 : 		 Лидер GAMMA RAY о том, почему было необходимо взять второго вокалиста

5 ноя 2015 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR выступил с GAMMA RAY

31 окт 2015 : 		 Новый вокалист GAMMA RAY

22 авг 2015 : 		 Обложка альбома "Heading For The East" GAMMA RAY

22 авг 2015 : 		 Обложка переиздания второго альбома GAMMA RAY

21 авг 2015 : 		 Переиздание "Sigh No More" GAMMA RAY выйдет в сентябре

21 авг 2015 : 		 Переиздание "Heading For The East" GAMMA RAY выйдет в сентябре

18 июн 2015 : 		 Обложка переиздания первого альбома GAMMA RAY

5 июн 2015 : 		 Переиздание первого альбома GAMMA RAY выйдет в июле

19 дек 2014 : 		 Трек-лист нового релиза GAMMA RAY

5 дек 2014 : 		 Сборник лучшего от GAMMA RAY

2 дек 2014 : 		 Концертное видео GAMMA RAY

2 ноя 2014 : 		 Концертное видео GAMMA RAY

13 апр 2014 : 		 Tobias Sammet, Fabio Lione присоединились на сцене к GAMMA RAY

26 мар 2014 : 		 Новая песня GAMMA RAY
Концертное видео GAMMA RAY



earMUSIC опубликовали обновленную до 4К версию концертного видео GAMMA RAY Lust For Life. Съемки проходили в 25 сентября 19913 года в Docks, Hamburg в рамках Heading For The East Tour.




Комментарии

23 янв 2026
Corpsegrinder04
Классный концерт. И Шиперс ещё на человека похож, а не на гомосека обнаглевшего.
