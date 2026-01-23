сегодня



Концертное видео GAMMA RAY



earMUSIC опубликовали обновленную до 4К версию концертного видео GAMMA RAY Lust For Life. Съемки проходили в 25 сентября 19913 года в Docks, Hamburg в рамках Heading For The East Tour.







