SATURNUS выпускают новый ЕР



Группа SATURNUS анонсировала новый ЕР THE LIGHTHOUSE SESSIONS II, тираж которого составит тысячу копий. Начало продаж: зимне-весенний тур в поддержку Paradise Lost. Оставшиеся копии будут доступны онлайн, сразу по окончании ‘Ascension of Europe’.



«В ‘The Lighthouse Sessions II’ мы снова представляем спокойное, акустическое переосмысление песен из нашего каталога, к которым возвращаемся, позволяя им обрести собственный вес и идентичность», — объясняет Indee Rehal-Sagoo. — «В основе нашей идеи — вдохнуть новую жизнь в знакомые композиции, погрузив их в меланхоличную атмосферу, преобразованные текстуры, позволив хрупкости и пространству взять на себя главную роль. Хотя песни в основном были переработаны в акустическую форму, их эмоциональное воздействие остаётся сокрушительным, интимным и мощным.



На концептуальном, духовном уровне оба ‘Lighthouse Sessions’ несут один и тот же символизм: они призваны служить маяком для тех, кто обитает во тьме. Мы не стремимся развеять эту тьму или насильно выводить людей из неё, но хотим предложить направление внутри неё. В “Lighthouse” эти песни рождаются заново. Свет может помочь потерянным душам пройти сквозь горе и тишину — к чему-то подлинному. В этом смысле ‘The Lighthouse Sessions II’ продолжает и углубляет эту идею. Музыка как убежище для слёз, которые проливают и наши слушатели, и мы сами».



“The Lighthouse Session II” tracklisting:



01. Lost My Way;

02. Softly On The Path You Fade;

03. A Father's Providence;

04. Praeludium.





