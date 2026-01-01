Arts
Новости
Saturnus

23 янв 2026 : 		 SATURNUS выпускают новый ЕР

28 фев 2025 : 		 Вышел трибьют группе SATURNUS

16 июн 2023 : 		 Новые песни SATURNUS

17 май 2023 : 		 Новая песня SATURNUS

19 апр 2023 : 		 Видео с текстом от SATURNUS

14 мар 2023 : 		 Новое видео SATURNUS

12 дек 2021 : 		 SATURNUS завершили работу над альбомом

20 окт 2021 : 		 SATURNUS нашли лейбл

12 июн 2021 : 		 SATURNUS работают над новым материалом

11 мар 2020 : 		 SATURNUS обновили состав

17 янв 2018 : 		 SATURNUS нашли гитариста

4 июн 2016 : 		 SATURNUS покинул гитарист

16 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома SATURNUS

11 окт 2012 : 		 Новый альбом SATURNUS выйдет в ноябре

22 дек 2011 : 		 SATURNUS на CYCLONE EMPIRE

21 мар 2011 : 		 SATURNUS ищут новый лейбл

28 фев 2011 : 		 SATURNUS о визите в Москву

17 июн 2010 : 		 Первые три альбома SATURNUS будут переизданы

11 апр 2010 : 		 SATURNUS работают над новым материалом

16 май 2009 : 		 Новый состав SATURNUS готов к выступлениям

4 май 2009 : 		 SATURNUS анонсировали новый состав

3 янв 2008 : 		 SATURNUS поменяли басиста

7 июн 2006 : 		 SATURNUS бьет продажи в Дании

22 фев 2006 : 		 SATURNUS готовят альбом под впечатлением от книги Пауло Коэльо

8 фев 2006 : 		 SATURNUS опубликовали название и обложку нового альбома
SATURNUS выпускают новый ЕР



Группа SATURNUS анонсировала новый ЕР THE LIGHTHOUSE SESSIONS II, тираж которого составит тысячу копий. Начало продаж: зимне-весенний тур в поддержку Paradise Lost. Оставшиеся копии будут доступны онлайн, сразу по окончании ‘Ascension of Europe’.

«В ‘The Lighthouse Sessions II’ мы снова представляем спокойное, акустическое переосмысление песен из нашего каталога, к которым возвращаемся, позволяя им обрести собственный вес и идентичность», — объясняет Indee Rehal-Sagoo. — «В основе нашей идеи — вдохнуть новую жизнь в знакомые композиции, погрузив их в меланхоличную атмосферу, преобразованные текстуры, позволив хрупкости и пространству взять на себя главную роль. Хотя песни в основном были переработаны в акустическую форму, их эмоциональное воздействие остаётся сокрушительным, интимным и мощным.

На концептуальном, духовном уровне оба ‘Lighthouse Sessions’ несут один и тот же символизм: они призваны служить маяком для тех, кто обитает во тьме. Мы не стремимся развеять эту тьму или насильно выводить людей из неё, но хотим предложить направление внутри неё. В “Lighthouse” эти песни рождаются заново. Свет может помочь потерянным душам пройти сквозь горе и тишину — к чему-то подлинному. В этом смысле ‘The Lighthouse Sessions II’ продолжает и углубляет эту идею. Музыка как убежище для слёз, которые проливают и наши слушатели, и мы сами».

“The Lighthouse Session II” tracklisting:

01. Lost My Way;
02. Softly On The Path You Fade;
03. A Father's Providence;
04. Praeludium.



просмотров: 34

