17 янв 2018



SATURNUS нашли гитариста SATURNUS опубликовали следующее сообщение:



«Мы рады объявить, что ритм-гитарист Martin Steene, который поддерживал нас на протяжении осеннего тура 2017, теперь официальный участник SATURNUS! Так что мы снова в полном составе и готовы к новым свершениям!»





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