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*Saturnus*



17 янв 2018 : 		 SATURNUS нашли гитариста

4 июн 2016 : 		 SATURNUS покинул гитарист

16 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома SATURNUS

11 окт 2012 : 		 Новый альбом SATURNUS выйдет в ноябре

22 дек 2011 : 		 SATURNUS на CYCLONE EMPIRE

21 мар 2011 : 		 SATURNUS ищут новый лейбл

28 фев 2011 : 		 SATURNUS о визите в Москву

17 июн 2010 : 		 Первые три альбома SATURNUS будут переизданы

11 апр 2010 : 		 SATURNUS работают над новым материалом

16 май 2009 : 		 Новый состав SATURNUS готов к выступлениям

4 май 2009 : 		 SATURNUS анонсировали новый состав

3 янв 2008 : 		 SATURNUS поменяли басиста

7 июн 2006 : 		 SATURNUS бьет продажи в Дании

22 фев 2006 : 		 SATURNUS готовят альбом под впечатлением от книги Пауло Коэльо

8 фев 2006 : 		 SATURNUS опубликовали название и обложку нового альбома

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|||| 17 янв 2018

SATURNUS нашли гитариста

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SATURNUS опубликовали следующее сообщение:

«Мы рады объявить, что ритм-гитарист Martin Steene, который поддерживал нас на протяжении осеннего тура 2017, теперь официальный участник SATURNUS! Так что мы снова в полном составе и готовы к новым свершениям!»



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

v_android87
17 янв 2018, 21:56		не грех бы теперь и альбомчик сварганить...


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