Новая песня SUNN O)))



"Butch's Guns", новая песня SUNN O))), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sunn O)))", выходящего третьего апреля на лейбле Sub Pop. Это первый студийный материал коллектива с 2019 года "Pyroclasts". Запись проходила в Bear Creek Studios, Woodinville, Washington вместе с Brad'ом Wood'ом (HUM, TAR, SUNNY DAY REAL ESTATE, Liz Phair):



01. XXANN

02. Does Anyone Hear Like Venom?

03. Butch's Guns

04. Mindrolling

05. Everett Moses

06. Glory Black







