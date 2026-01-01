"Butch's Guns", новая песня SUNN O))), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sunn O)))", выходящего третьего апреля на лейбле Sub Pop. Это первый студийный материал коллектива с 2019 года "Pyroclasts". Запись проходила в Bear Creek Studios, Woodinville, Washington вместе с Brad'ом Wood'ом (HUM, TAR, SUNNY DAY REAL ESTATE, Liz Phair):
01. XXANN
02. Does Anyone Hear Like Venom?
03. Butch's Guns
04. Mindrolling
05. Everett Moses
06. Glory Black
