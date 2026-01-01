Лидер HYPOCRISY не балуется искусственным интеллектом



В рамках недавнего интервью у лидера HYPOCRISY спросили, использует ли он в своей работе искусственный интеллект:



«Нет. Я знаю, что иногда люди заходят в наш Instagram или Facebook и выкладывают какой-то ИИ-контент, и я вижу, как в комментариях пишут: “Не-не-не”. Люди это ненавидят. Но я даже не задумывался об этом. Мне это просто не нужно — у меня есть свои идеи. В этом ведь и суть написания — выплеснуть свои мысли.



Эти инструменты — скорее для тех, кто, ну не знаю, водит грузовик и вдруг хочет написать свою музыку. Для не-музыкантов это, наверное, классная штука. Типа: “У моего брата день рождения, ему 40 лет, надо сделать песню”. Окей, искусственный интеллект, “с днём рождения”, бла-бла-бла. В таком контексте — да, это работает. Но я уверен, что есть и музыканты, которые с этим экспериментируют. Просто я сам никогда не пробовал. Мне это неинтересно».



На вопрос об использовании искусственного интеллекта для обложек альбомов Peter ответил проще:



«Если это работает — значит, работает. Каждый сам решает, что ему делать. Но лично я стараюсь держаться подальше от искусственного интеллекта. Тем более что есть куча талантливых художников, которые могут сделать реально крутые обложки — без всякого ИИ».







