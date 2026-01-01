Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Hypocrisy

*



| - |

|||| сегодня

Лидер HYPOCRISY не балуется искусственным интеллектом



zoom
В рамках недавнего интервью у лидера HYPOCRISY спросили, использует ли он в своей работе искусственный интеллект:

«Нет. Я знаю, что иногда люди заходят в наш Instagram или Facebook и выкладывают какой-то ИИ-контент, и я вижу, как в комментариях пишут: “Не-не-не”. Люди это ненавидят. Но я даже не задумывался об этом. Мне это просто не нужно — у меня есть свои идеи. В этом ведь и суть написания — выплеснуть свои мысли.

Эти инструменты — скорее для тех, кто, ну не знаю, водит грузовик и вдруг хочет написать свою музыку. Для не-музыкантов это, наверное, классная штука. Типа: “У моего брата день рождения, ему 40 лет, надо сделать песню”. Окей, искусственный интеллект, “с днём рождения”, бла-бла-бла. В таком контексте — да, это работает. Но я уверен, что есть и музыканты, которые с этим экспериментируют. Просто я сам никогда не пробовал. Мне это неинтересно».

На вопрос об использовании искусственного интеллекта для обложек альбомов Peter ответил проще:

«Если это работает — значит, работает. Каждый сам решает, что ему делать. Но лично я стараюсь держаться подальше от искусственного интеллекта. Тем более что есть куча талантливых художников, которые могут сделать реально крутые обложки — без всякого ИИ».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 36

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом