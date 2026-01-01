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Hypocrisy

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Почему между альбомами HYPOCRISY такие паузы



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PETER TÄGTGREN в недавнем интервью рассказал, почему между двумя последними альбомами группы образовался такой большой перерыв — "Worship" вышел в 2021 году, спустя восемь лет после "End Of Disclosure" (2013).

«Со временем начинаешь гораздо тщательнее отбирать материал, становишься более придирчивым к тому, что пишешь. Тебе постоянно кажется, что этого недостаточно хорошо. Поэтому продолжаешь писать, писать и писать… И иногда на это уходят целые годы. Не хочется повторяться и уж тем более выпускать что-то посредственное, особенно когда между альбомами проходит столько времени. Люди начинают ждать от тебя большего. Наверное, они думают, что мы все пять-шесть лет без остановки сочиняем песни, но это не так. Песни появляются лишь в определенные моменты. За эти восемь лет между альбомами нужно поймать правильное время, когда приходит вдохновение, потому что, если честно, мы занимаемся этим уже 35 лет.

Нам уже ничего никому не нужно доказывать, и у нас нет никакого желания вдруг начать звучать как DEPECHE MODE, IRON MAIDEN или кто угодно еще. Мы хотим сохранить фирменное звучание HYPOCRISY, потому что нам потребовалось немало времени, чтобы его найти. Не так уж много групп могут похвастаться по-настоящему узнаваемым саундом.

Поэтому и становишься более разборчивым. Начинаешь спрашивать себя: "Какой смысл писать еще музыку? Какой смысл делать это? Какой смысл делать то?" Но в какой-то момент все возвращается. Ты чувствуешь, как внутри снова начинает что-то бурлить, и тогда понимаешь: пришло время.

Невозможно заранее сказать, когда именно это произойдет. Раньше я просто сочинял рифф за риффом, потом складывал их один за другим и говорил себе: "Ну вот, песня готова". Тогда я не был таким привередливым — практически каждый рифф в итоге попадал на альбом.

Сейчас все иначе. Ты можешь написать двадцать риффов, и ни один из них не окажется достаточно хорошим для пластинки. Конечно, я могу штамповать альбом за альбомом, но тогда все это будет звучать как бесконечное самоповторение. Поэтому нужен определенный уровень тонкости. А иногда, чтобы снова почувствовать желание записать новый альбом, требуются годы… Тут нет какой-то одной причины. Если никто не подталкивает процесс вперед, то ничего и не происходит».




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