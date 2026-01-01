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HYPOCRISY не приедут в Северную Америку из-за виз



HYPOCRISY не примут участие в ранее анонсированном туре с DIMMU BORGIR по Северной Америке. Старт тура был намечен на 10 августа в Торонто и должен был закончиться 23 августа в Лос-Анджелесе.



Третьего августа коллектив написал: «Из-за проблем с визами, не зависящих от нас, мы не сможем принять участие в североамериканском турне.



Мы очень огорчены и искренне сожалеем — мы сделали всё, что могли.



Но мы не сдаёмся. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы исправить ситуацию и приехать к вам как можно скорее!



Спасибо за ваше терпение, понимание и поддержку!



Если у вас есть вопросы по поводу возврата средств, пожалуйста, обращайтесь к тому, у кого вы приобретали билеты».







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