Новый альбом ENTER SHIKARI доступен для прослушивания
ENTER SHIKARI без всяких предварительных анонсов выпустили новую пластинку "Lose Your Self", которая доступна для прослушивания ниже.
Rou Reynolds: «Мы рады представить "Lose Your Self" и дать людям возможность услышать альбом SHIKARI как никогда раньше — как единое целое. Мы хотим, чтобы люди отправились в настоящее путешествие с этим альбомом и увидели, куда это их приведет. Никакого вступления, никаких синглов и никаких объяснений. Мы заставляем слушателя по-настоящему слушать, не выдергивая идеи из контекста и не давая объяснений с ложечки. Мы просто представляем все это, чтобы слушатель мог погрузиться в процесс. Выпуск альбома таким образом был также решением не отвлекаться на скачки в чартах, почести и прочее. Наш последний альбом занял первое место. Дело просто в том, что музыка преподносится естественным образом.
Несмотря на то, что это один из наших самых мрачных и тяжелых альбомов на сегодняшний день, он также вселяет надежду и предлагает ответы. SHIKARI всегда дают надежду, потому что без надежды нет действия. Мы просто всегда будем предлагать это с долей реализма».
