Новый альбом ENTER SHIKARI доступен для прослушивания



ENTER SHIKARI без всяких предварительных анонсов выпустили новую пластинку "Lose Your Self", которая доступна для прослушивания ниже.



Rou Reynolds: «Мы рады представить "Lose Your Self" и дать людям возможность услышать альбом SHIKARI как никогда раньше — как единое целое. Мы хотим, чтобы люди отправились в настоящее путешествие с этим альбомом и увидели, куда это их приведет. Никакого вступления, никаких синглов и никаких объяснений. Мы заставляем слушателя по-настоящему слушать, не выдергивая идеи из контекста и не давая объяснений с ложечки. Мы просто представляем все это, чтобы слушатель мог погрузиться в процесс. Выпуск альбома таким образом был также решением не отвлекаться на скачки в чартах, почести и прочее. Наш последний альбом занял первое место. Дело просто в том, что музыка преподносится естественным образом.



Несмотря на то, что это один из наших самых мрачных и тяжелых альбомов на сегодняшний день, он также вселяет надежду и предлагает ответы. SHIKARI всегда дают надежду, потому что без надежды нет действия. Мы просто всегда будем предлагать это с долей реализма».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/40942182?utm_source=web&utm_medium=copy_link">Lose Your Self</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/29683">Enter Shikari</a> на Яндекс Музыке





