Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер вокалист LINKIN PARK [143]
*Голограмма DIO едет в тур [45]
*Официальное заявление LINKIN PARK [37]
*LINKIN PARK отменили тур [28]
*Вокалист LINKIN PARK покончил с собой почти также как Крис Корнелл [21]
*
[= ||| все новости группы



*Enter Shikari*



2 авг 2017 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

10 окт 2016 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

30 янв 2016 : 		 Новый ЕР ENTER SHIKARI выйдет в феврале

13 янв 2016 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

4 авг 2015 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

13 янв 2015 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

16 дек 2014 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

17 ноя 2014 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

25 окт 2014 : 		 Новая песня ENTER SHIKARI

13 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ENTER SHIKARI

22 июл 2013 : 		 Первый альбом ENTER SHIKARI выйдет на виниле

12 июн 2013 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

5 янв 2013 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

29 ноя 2012 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

3 июл 2012 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

20 май 2012 : 		 Концертный ЕР от ENTER SHIKARI

26 май 2011 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

8 фев 2010 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

| - |
|||| сегодня

Новое видео ENTER SHIKARI

*
zoom
*
* *
"Live Outside", новое видео группы ENTER SHIKARI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Spark", выходящего двадцать второго сентября.

Трек-лист:

01. The Spark
02. The Sights
03. Live Outside
04. Take My Country Back
05. Airfield
06. Rabble Rouser
07. Shinrin-yoku
08. Undercover Agents
09. The Revolt Of The Atoms
10. An Ode To Lost Jigsaw Pieces (In Two Movements)
11. The Embers

ENTER SHIKARI To Release






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 201

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Long Distance Calling Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом