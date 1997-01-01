Новое видео ENTER SHIKARI

"Live Outside", новое видео группы ENTER SHIKARI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Spark", выходящего двадцать второго сентября.
Трек-лист:
01. The Spark
02. The Sights
03. Live Outside
04. Take My Country Back
05. Airfield
06. Rabble Rouser
07. Shinrin-yoku
08. Undercover Agents
09. The Revolt Of The Atoms
10. An Ode To Lost Jigsaw Pieces (In Two Movements)
11. The Embers
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