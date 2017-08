сегодня



Новое видео ENTER SHIKARI "Live Outside", новое видео группы ENTER SHIKARI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Spark", выходящего двадцать второго сентября.



Трек-лист:



01. The Spark

02. The Sights

03. Live Outside

04. Take My Country Back

05. Airfield

06. Rabble Rouser

07. Shinrin-yoku

08. Undercover Agents

09. The Revolt Of The Atoms

10. An Ode To Lost Jigsaw Pieces (In Two Movements)

11. The Embers















