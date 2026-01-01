T3RMINAL не звучат как TESLA, W.A.S.P. или SALIVA



В недавнем интервью у Brian'a Wheat'a спросили, что поклонники вправе ждать от музыки T3RMINAL:



«Сейчас мы находимся в процессе написания материала. Josey вот-вот уедет отыгрывать несколько концертов… у меня есть работа с TESLA. Плюс этим летом тур TESLA / MÖTLEY CRÜE. Chris сейчас решает личные вопросы в Париже. Но через пару недель мы снова собираемся — я, Tommy и Josey. Так что процесс идёт, не останавливается. Думаю, если говорить реалистично, к концу года у нас уже будет сингл. Мне уже звонят — вчера вот позвонили: “Когда T3RMINAL выйдут на сцену?” Я ответил: “Скоро”. Просто сейчас у каждого есть свои дела».



Вся фишка в том, что у каждого из нас есть и другие проекты, но мы пересекаемся в T3RMINAL. И T3RMINAL — это я, Josey, Tommy и Chris. Мы собираемся вместе — и вот там начинается магия».



Говоря о звучании T3RMINAL и о том, чем оно отличается от групп, в которых участники играли раньше, Josey Scott сказал:



«Вы удивитесь, насколько органично мы сработались в студии. Думаю, тот самый фирменный звук TESLA, который есть у Brian и Tommy, идеально сочетается с тем, что делает Chris — его такие “секси”, прям в духе 80-х, гоу-гоу-дансерские гитарные риффы. А я просто прихожу и делаю своё — как говорит Brian, я просто пою от души. Пишу о том, что происходит вокруг. У меня есть песни про персонажей внутри самой группы T3RMINAL, есть про жизнь, про разбитые сердца. Уж поверьте, у каждого из нас хватило разбитого сердца на десять альбомов и десять жизней.



В конце концов, можно сколько угодно хотеть собрать группу — но это не значит, что всё “склеится”. А здесь всё каким-то образом реально сошлось, сложилось в одно целое — в этот наш общий котёл, который и есть T3RMINAL. Думаю, люди будут реально удивлены. Не хочу раскрывать все карты. Мне есть что ещё сказать, но лучше сначала это услышать».



Brian подключился: «Давайте я чуть поясню… Я скажу, на что это не похоже. Это не звучит как TESLA. Это не звучит как W.A.S.P.. И Josey — как и в любой группе: голос TESLA — это Jeff Keith. Голос SALIVA — это Josey Scott. Голос W.A.S.P. — это Blackie Lawless. Так вот, это не звучит ни как TESLA, ни как W.A.S.P. И это не звучит как SALIVA — кроме того, что поёт Josey.



Скажу так: это более современный рок-звук. Не хочется слишком много раскрывать, как и сказал Josey, но если вы ждёте: “О, это похоже на TESLA” — нет, такого там не будет… Потому что TESLA уже есть. И W.A.S.P. уже есть. И SALIVA уже есть. А здесь — это все люди, собравшиеся вместе со всем своим опытом, со всем, на чём они выросли, что их вдохновляло — и смешавшие это в единое целое. Поэтому это и называется T3RMINAL. Что происходит в терминале? В аэропорту — люди прилетают со всего мира, из разных точек, и встречаются в одном месте, чтобы отправиться дальше в новое путешествие».



После того как интервьюер заметил, что TESLA, SALIVA и W.A.S.P. звучат совершенно по-разному, Brian согласился:



«Да, даже внутри TESLA мы с Tommy были из разных миров. Tommy тянул в более тяжёлую сторону, а я писал более поп-ориентированные вещи — вроде “Call It What You Want” или “Paradise”, тогда как он — что-то вроде “Heaven’s Trail”. И это уже был микс. А теперь представь: у тебя есть этот элемент от Tom'a — он слушает более современную тяжёлую музыку, — а я, например, слушаю Miley Cyrus, слушаю поп. Мы просто берём все эти влияния. И у нас нет эго, нет всей этой ерунды — каждый вкладывается, и мы просто пытаемся сделать максимально сильную песню. Потому что, как скажет Josey, всё крутится вокруг песен.



Но при этом ты услышишь настоящую “гитарную армию” — Tommy Skeoch и Chris Holmes. Это есть, это чувствуется. И они офигенно работают вместе. Хочешь услышать Josey Scott? Ты его услышишь именно таким, каким хочешь. А я делаю своё дело… Я тот парень, который играет свои басовые партии. Я знаю всего четыре ноты — но, чёрт возьми, я выжимаю из этих четырёх нот всё».







