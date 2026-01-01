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T3RMINAL записали уже 18 песен



В недавнем интервью вокалист группы T3RMINAL Josey Scott сообщил, что у группы уже готов материал для дебютного альбома, релиз которого планируется на конец этого или начало следующего года. В частности, на вопрос о том, как появился проект T3RMINAL, он ответил:



«Чувак, тут я должен отдать должное Brian'y Wheat'y из TESLA. Именно он был главным инициатором всей этой истории.



Мы с Brian'ом подружились еще в 2003 году, кажется, когда мы с SALIVA выступали на фестивалях. Мы постоянно пересекались с TESLA на разных фестивалях. И они вдруг оказались большими поклонниками нашей группы. А мы, конечно, были фанатами TESLA еще с давних времен и просто обожали их, но понятия не имели, что они слушают нас.



Они часто стояли за кулисами и смотрели наши выступления. И это заставляло меня ужасно нервничать. Просто до чертиков нервничать каждый вечер. Ты смотришь в сторону и видишь людей, которыми восхищался, людей, чьи плакаты висели у тебя на стене, и вот они стоят сбоку от сцены и смотрят, как играешь ты. У меня буквально ноги подкашивались от волнения, я весь трясся. Потом мы начали общаться уже вне фестивалей и поддерживали связь все эти годы.



За последние несколько лет Brian связался со мной и сказал: "Слушай, я подумываю собрать небольшой сайд-проект вне TESLA. В нем буду я и Tommy Skeoch", один из оригинальных гитаристов TESLA. А я всегда был большим поклонником Tommy.



И Brian говорит: "Тебе было бы интересно спеть? Может быть, стать вокалистом проекта и записать со мной несколько песен?" А я такой: "Что? Ты серьезно?" Я спросил: "Почему именно я?" А он отвечает: "Да я всегда тебя обожал".



Мы с ним сразу нашли общий язык и быстро подружились. И он говорит: "Именно поэтому мне кажется, что я смог бы находиться рядом с тобой больше шести месяцев подряд". Как однажды сказал Rob Zombie: не так уж важно, насколько хорошо человек играет или пишет песни. Главное — найти того, рядом с кем ты сможешь провести следующие полгода, потому что вам придется проводить вместе очень много времени.



А мы всегда отлично ладили. И Brian сказал: "Мне нравится твой голос. Мне нравится, как ты пишешь песни. Мне нравятся твои тексты. Я бы очень хотел видеть тебя частью этого проекта, если тебе это интересно".



А я ответил: "Ну конечно. Черт возьми, да, я в деле".



После этого он прислал мне несколько песен. Рассказал, что в проекте будет участвовать Chris Holmes из W.A.S.P., а также Sal, барабанщик STAIND. И я такой: "Ого, чувак. Это звучит просто безумно. Я точно участвую".



Потом он прислал мне, кажется, шесть композиций, и я начал писать под них материал, делать демозаписи. Затем он пригласил меня к себе домой в северную часть штата Нью-Йорк, и мы начали записываться. И, честно, всё произошло буквально мгновенно. Не успели мы оглянуться, как я уже написал девять песен. У него тоже было девять песен. В итоге у нас накопилось уже восемнадцать треков.



У нас есть еще кое-какие вещи, которые нужно довести до ума, но материала уже сейчас достаточно для выпуска полноценного альбома. И всё это сложилось само собой, очень легко и естественно. С этими ребятами работать было невероятно комфортно. Мы действительно нашли общий язык».







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