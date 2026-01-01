RIOT V расстались с вокалистом



RIOT V сообщили о том, что расстались с вокалистом Todd'ом Michael Hall'ом и временно воспользуются услугами Valentino Francavilla (WHITE SKULL).



Todd: «Я ухожу из RIOT V.



Участие в RIOT V воплотило в жизнь многие мои рок-н-ролльные мечты. Хотя эта возможность изменила мою жизнь, это означало, что я не смог расставить приоритеты в других аспектах своей жизни. После 13 лет работы, 3 альбомов и более 200 концертных выступлений мне нужно взять паузу, чтобы больше сосредоточиться на моей жене, моей семье и моем семейном бизнесе.



Независимо от того, что ждет меня в будущем, я желаю ребятам всего наилучшего. Я благодарен Donnie & Mike за возможность стать частью наследия RIOT. Я глубоко ценю дружбу Donnie, Mike, Frank, Nick и Jonathan. Я также очень горжусь музыкой, которую мы создали, и благодарен всем, кто продвигал и поддерживал нас.



Я счастлив, что встретил на своем пути так много замечательных людей. Да благословит Господь всех во всем мире, кто тепло приветствовал меня, громко аплодировал и подпевал. Вы принесли в мою жизнь огромную радость. Спасибо всем вам!»



Днем ранее RIOT V опубликовали следующее объявление:



«ВНИМАНИЕ, ВОИНЫ МЕТАЛЛА! У нас есть важные новости о предстоящих гастролях RIOT в 2026 году, похоже, многие группы проходят через это вместе с участниками!



К сожалению, наш вокалист Todd Hall сообщил нам, что на данный момент он больше не может выступать с группой из-за семейных проблем. Мы желаем ему всего наилучшего и благодарим за годы, проведенные в группе, и кто знает, что ждет его в будущем! В соответствии с великими традициями группы и убеждениями Марка Рила, "шоу должно продолжаться" ради фанатов! Mike и Don были частью группы более 40 лет, и это не первый раз, когда нам приходилось сталкиваться с подобной ситуацией в столь сжатые сроки. Мы искали кандидатов на участие в туре 2026 года, и, к счастью, мы наняли итальянского гитариста-виртуоза и певца Valentino Francavilla! Он был давним поклонником группы и выступал с нами в Японии, и он рад возможности помочь одной из своих любимых групп на данный момент, играя на высоких частотах и немного играя на гитаре!



Что касается долгосрочной перспективы, мы будем держать всех вас, Metal Soldiers, в курсе обновлений по поводу пополнений и постоянной ситуации! В настоящее время мы работаем над нашим 18-м альбомом, так что следите за обновлениями.



Воины, мы никогда не сдадимся! Спасибо вам и до скорой встречи! Сверкайте своими доспехами!



DVS, Mike, Frank, Jonathan и Mark!»











