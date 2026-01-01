*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 54
*Dani Filth в новом видео TARJA 34
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*LIVA на Wormholedeath 33
*IMMORTAL завершили сочинение 26
29 апр 2026 : 		 RIOT V расстались с вокалистом

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления RIOT V

10 май 2024 : 		 Новое видео RIOT V

11 апр 2024 : 		 Видео с текстом от RIOT V

15 мар 2024 : 		 Выход нового альбома RIOT V отложен

26 янв 2024 : 		 Новое видео RIOT V

14 янв 2024 : 		 Документальный фильм о RIOT

23 дек 2023 : 		 Выход альбома RIOT V отложен

1 дек 2023 : 		 Видео с текстом от RIOT V

21 сен 2023 : 		 RIOT V на Atomic Fire Records

22 июн 2023 : 		 STEVE PURCELL исполняет RIOT

9 апр 2020 : 		 Сын гитариста RIOT подтвердил его смерть от коронавируса

29 мар 2020 : 		 Первый музыкант умер от коронавируса

5 мар 2020 : 		 Выход сборник раритетов RIOT

27 фев 2020 : 		 Вокалист RIOT V в "Голосе"

21 июл 2019 : 		 Видео из концертного релиза RIOT V

24 июн 2019 : 		 Новое концертное видео RIOT V

8 июн 2019 : 		 RIOT V выпустят концертный DVD

4 окт 2018 : 		 RIOT в честь 30-летнего юбилея перевыпустят альбом "Thundersteel"

27 сен 2018 : 		 Видео с текстом от RIOT V

28 апр 2018 : 		 Новое лирик-видео RIOT V

16 апр 2018 : 		 Видео с текстом от RIOT V

31 мар 2018 : 		 Новое видео RIOT V

26 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома RIOT V

16 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома RIOT V

6 мар 2018 : 		 Трейлер нового альбома RIOT V
RIOT V расстались с вокалистом



RIOT V сообщили о том, что расстались с вокалистом Todd'ом Michael Hall'ом и временно воспользуются услугами Valentino Francavilla (WHITE SKULL).

Todd: «Я ухожу из RIOT V.

Участие в RIOT V воплотило в жизнь многие мои рок-н-ролльные мечты. Хотя эта возможность изменила мою жизнь, это означало, что я не смог расставить приоритеты в других аспектах своей жизни. После 13 лет работы, 3 альбомов и более 200 концертных выступлений мне нужно взять паузу, чтобы больше сосредоточиться на моей жене, моей семье и моем семейном бизнесе.

Независимо от того, что ждет меня в будущем, я желаю ребятам всего наилучшего. Я благодарен Donnie & Mike за возможность стать частью наследия RIOT. Я глубоко ценю дружбу Donnie, Mike, Frank, Nick и Jonathan. Я также очень горжусь музыкой, которую мы создали, и благодарен всем, кто продвигал и поддерживал нас.

Я счастлив, что встретил на своем пути так много замечательных людей. Да благословит Господь всех во всем мире, кто тепло приветствовал меня, громко аплодировал и подпевал. Вы принесли в мою жизнь огромную радость. Спасибо всем вам!»

Днем ранее RIOT V опубликовали следующее объявление:

«ВНИМАНИЕ, ВОИНЫ МЕТАЛЛА! У нас есть важные новости о предстоящих гастролях RIOT в 2026 году, похоже, многие группы проходят через это вместе с участниками!

К сожалению, наш вокалист Todd Hall сообщил нам, что на данный момент он больше не может выступать с группой из-за семейных проблем. Мы желаем ему всего наилучшего и благодарим за годы, проведенные в группе, и кто знает, что ждет его в будущем! В соответствии с великими традициями группы и убеждениями Марка Рила, "шоу должно продолжаться" ради фанатов! Mike и Don были частью группы более 40 лет, и это не первый раз, когда нам приходилось сталкиваться с подобной ситуацией в столь сжатые сроки. Мы искали кандидатов на участие в туре 2026 года, и, к счастью, мы наняли итальянского гитариста-виртуоза и певца Valentino Francavilla! Он был давним поклонником группы и выступал с нами в Японии, и он рад возможности помочь одной из своих любимых групп на данный момент, играя на высоких частотах и немного играя на гитаре!

Что касается долгосрочной перспективы, мы будем держать всех вас, Metal Soldiers, в курсе обновлений по поводу пополнений и постоянной ситуации! В настоящее время мы работаем над нашим 18-м альбомом, так что следите за обновлениями.

Воины, мы никогда не сдадимся! Спасибо вам и до скорой встречи! Сверкайте своими доспехами!

DVS, Mike, Frank, Jonathan и Mark!»






