Новая песня LEFT TO DIE

"Archangel", новая песня группы LEFT TO DIE, в состав которой входят классические участники DEATH Terry Butler (также MASSACRE и сейчас OBITUARY) и Frederick "Rick Rozz" DeLillo (ex-MASSACRE), основатель GRUESOME Matt Harvey (EXHUMED) и Gus Rios (ex-MALEVOLENT CREATION), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Initium Mortis", выход которого запланирован на 17 июля на Relapse Records:



01. Legion Of Doom

02. Archangel

03. Power Of Darkness

04. Zombie

05. Witch Of Hell

06. Rise Of Satan

07. Summoned To Die

08. Mantas

09. Slaughterhouse

10. Death By Metal



Harvey: «После того как мы с Gus'ом исполнили [DEATH] "Spiritual Healing" целиком вместе с Terry и James'ом [Murphy на трибьют-шоу Чаку в 2021 году], Rick задумался, не захотят ли люди услышать что-то подобное, но уже с его участием и с нами троими, исполняющими "Leprosy". Разумеется, я ухватился за эту возможность, и мы очень быстро собрали тур, который превзошёл все наши ожидания — особенно по тому, насколько нам самим было весело играть вместе. Пока мы продолжали гастролировать по США, Европе, Латинской Америке, Австралии и Азии, люди постоянно спрашивали, собираемся ли мы что-то записывать или писать новый материал. После долгих обсуждений мы решили, что логичнее всего будет, кхм, эксгумировать некоторые из старых треков. В конце концов, "Leprosy" нам всё равно не переплюнуть.



Я с огромным удовольствием перелопатил бесчисленные демо и репетиционные записи DEATH/MANTAS в поисках материала, который подошёл бы для альбома, и в итоге мы выбрали песни, которые, как нам казалось, складывались в наиболее цельную пластинку. Поэтому "Skill To Kill" и "Back From The Dead", к сожалению, в неё не вошли.



Я воспринимаю "Initium Mortis" как своего рода альтернативную версию трек-листа "Scream Bloody Gore", потому что многие из этих песен крутились вокруг разных составов и репетиций DEATH в период с 1983 по 1987 год. Более того, Чак и Chris [Reifert] даже записывали версию "Legion Of Doom" для "Scream Bloody Gore", но так её и не закончили. Когда мы вернулись к этим композициям, для меня стало абсолютно очевидно, что отпечаток Rick'a есть по всему материалу MANTAS и песням вроде "Slaughterhouse". Поэтому треки, где особенно чувствуется его стиль, сразу показались идеальными кандидатами для "Initium Mortis"».



Butler: «LEFT TO DIE прошли путь от простой идеи до полноценного тура по США примерно за три месяца! Это просто невероятно. Мы хотели играть ранний материал для фанатов, у которых никогда не было возможности увидеть и услышать первые альбомы живьём. На наших концертах полно молодых ребят, которые впервые слышат вживую тот фундамент, на котором DEATH стоят по сей день.



Matt передаёт дух Чака лучше всех, кого я слышал, а Gus играет этот материал идеально и с огромным уважением, так что мы отправились в тур и с тех пор не останавливались.



Что касается "Initium Mortis", мы хотели, чтобы фанаты DEATH, никогда не слышавшие эти демо-песни, смогли услышать их с хорошим звуком. Большинство ранних демо записывались буквально на бумбокс, так что к тому моменту, когда кассеты доходили через tape-trading до очередного человека, их уже почти невозможно было слушать! Нам кажется, эти треки отлично показывают рождение MANTAS/DEATH. Это точка отсчёта — момент, когда трое 15-летних пацанов начали творить историю death metal. И даже на этих избранных вещах с демо-эпохи можно услышать, как эволюционировала музыка. "Archangel" — идеальный способ представить этот альбом. Это контролируемый хаос в лучшем виде: цепляющий, риффовый трек с убийственно мрачной средней частью».



Rozz: «Прежде всего я хочу поблагодарить Gus'a, Matt'a и Terry за то, что LEFT TO DIE вообще стали реальностью. Для меня честь и удовольствие работать с ними все эти годы и в будущем. Очень круто наконец услышать песни 1984 года в нормальном качестве! Старые фанаты DEATH точно оценят этот релиз».



Rios: «Всё началось с того, что Rick позвонил мне и спросил, интересно ли мне это… На что я моментально ответил фразой про медведей, дерьмо и лес. Потом я позвонил Matt'y и Terry — и дальше уже началась история. "Leprosy" DEATH — мой любимый death metal-альбом, да и вообще любимый альбом DEATH. Получить шанс играть эти песни вместе с Rick'ом и Terry по всему миру — это честь и благословение, которые трудно описать словами. Мы с Matt'ом буквально проживаем death metal-фантазию своих 14-летних версий! А теперь ещё и записать альбом вместе с этими ребятами — это просто какой-то сюрреализм!



И, если честно, я считаю себя довольно серьёзным фанатом DEATH, но все эти песни были для меня новыми. Я никогда особо не слушал материал MANTAS, потому что не люблю звучание демо-записей. Так что услышать эти вещи с чистым, мощным, но при этом классическим аналоговым продакшеном — для меня всё равно что получить новые песни DEATH… А это чертовски круто!»







