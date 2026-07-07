Новая песня LEFT TO DIE

"Legion Of Doom", новая песня группы LEFT TO DIE, в состав которой входят классические участники DEATH Terry Butler (также MASSACRE и сейчас OBITUARY) и Frederick "Rick Rozz" DeLillo (ex-MASSACRE), основатель GRUESOME Matt Harvey (EXHUMED) и Gus Rios (ex-MALEVOLENT CREATION), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Initium Mortis", выход которого запланирован на 17 июля на Relapse Records:
01. Legion Of Doom
02. Archangel
03. Power Of Darkness
04. Zombie
05. Witch Of Hell
06. Rise Of Satan
07. Summoned To Die
08. Mantas
09. Slaughterhouse
10. Death By Metal
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Это материал с демок Mantas (pre-Death) и непосредственно Death 1984 года.
треки 01, 03, 04, 06, 08, 10 - написаны ещё как Mantas
треки 02, 05, 07, 09 - уже как Death