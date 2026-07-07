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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 28
*Концертное видео ERIK GRÖNWALL 25
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Left to Die

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7 июл 2026 : 		 Новая песня LEFT TO DIE

11 июн 2026 : 		 Новая песня LEFT TO DIE

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21 май 2026 : 		 Новая песня LEFT TO DIE

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21 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления LEFT TO DIE

24 апр 2023 : 		 LEFT TO DIE думают о новой музыке

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления LEFT TO DIE

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25 янв 2022 : 		 Музыканты DEATH собрали LEFT TO DIE
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Новая песня LEFT TO DIE



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"Legion Of Doom", новая песня группы LEFT TO DIE, в состав которой входят классические участники DEATH Terry Butler (также MASSACRE и сейчас OBITUARY) и Frederick "Rick Rozz" DeLillo (ex-MASSACRE), основатель GRUESOME Matt Harvey (EXHUMED) и Gus Rios (ex-MALEVOLENT CREATION), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Initium Mortis", выход которого запланирован на 17 июля на Relapse Records:

01. Legion Of Doom
02. Archangel
03. Power Of Darkness
04. Zombie
05. Witch Of Hell
06. Rise Of Satan
07. Summoned To Die
08. Mantas
09. Slaughterhouse
10. Death By Metal




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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7 июл 2026
m
mohnatiy
Поцоны, а как вы относитесь к сему проекту? Видел на ютубчике несколько челиков, которые прямо на говно исходили из самого факта существования данной группы. А я причину тряски не понял
7 июл 2026
С
Санчез
mohnatiy, ну, наверное, паразитируют на наследии Чака? Хз, вроде так молвят. Ну, ещё спиддли шрифт, некоторые элементы старого логотипа группы Дэт
7 июл 2026
С
Санчез
Санчез, поправьте, если я не прав
7 июл 2026
m
mohnatiy
Санчез, как я понял, изначально они собирались чисто песни группы Дес поиграть, но решили записать своё. Какое ж тут паразитирование? Их сейчас с группой Дес спутают что ли?)
7 июл 2026
P
Papa
mohnatiy, это не их песни. Ранее творчество Mantas.
7 июл 2026
N
Nepalcev
mohnatiy, ты не понял, это не новые треки!
Это материал с демок Mantas (pre-Death) и непосредственно Death 1984 года.
треки 01, 03, 04, 06, 08, 10 - написаны ещё как Mantas
треки 02, 05, 07, 09 - уже как Death
7 июл 2026
m
mohnatiy
Nepalcev, видимо да, не понял. Спасибо за ликбез! Но у меня опять возникает вопрос - а что в этом плохого? Треки вроде заебись, этот Mantas я бы в жизни не услышал и слушать в оригинале, скорее всего, не стал.
7 июл 2026
P
Peter-Warlock
mohnatiy, потому что это просто паразиты на Death времен Leprosy. А уж Батлер так вообще, участник той истории с европейским туром, в который они уехали без Чака, и там чуть ли не со сцены кричали "фак чак". Поэтому в топку их.
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