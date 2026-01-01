Гитарист LEFT TO DIE: «В старых песнях DEATH и MANTAS столько от VENOM И SLAYER»



Frederick "Rick Rozz" DeLillo в недавнем интервью рассказал о том, как родилась идея сделать альбом "Initium Mortis":



«Надо отдать должное Matt, Gus и Terry — это они всё организовали. По сути, это обновлённый вариант старого материала. Я бы сказал, песни процентов на 90 остались такими же, какими были тогда. Matt проделал огромную работу, копаясь во всех этих старых демо. Чувак реально сделал всё сам… Он выучил все эти песни, и даже больше, по старым записям. Он вытаскивал такие треки, что я только: “Серьёзно, чувак?” [Смеётся] Это было безумие. Респект, Matt! Ну и, конечно, Gus и Terry тоже отлично справились. А я просто присутствовал. [Смеётся] Но да — это по сути все те старые демо-треки MANTAS и DEATH 1983–1984 годов, только заново записанные. И теперь они звучат современно. Типа современная версия демо. Надо понимать: тот материал MANTAS и DEATH записывался буквально на магнитофон-бумбокс, стоявший снаружи гаража под полотенцем.



Это сумасшествие. Я не слышал эти песни целую вечность. И я такой: “Да тут же влияние SLAYER и VENOM просто прёт изо всех щелей”. … Как я уже говорил, огромный респект Matt'y за то, что он реально нырнул в эту кроличью нору, как говорится, чтобы выучить весь тот древний материал и присылать мне видео, где он всё это играет, чтобы я сам мог заново выучить партии. [Смеётся] Я ленивый ублюдок. Но вообще это очень круто. Я в восторге. Для меня честь и удовольствие играть с Matt'ом, Gus'ом и Terry — не говоря уже о том, что мы исполняем материал с “Leprosy”, “Scream Bloody Gore”, а теперь ещё и эти старые демки. И это была не моя идея. Это придумал Matt. Он с кем-то разговаривал, и внезапно у него возникла эта мысль. Мы как раз недавно все это обсуждали. Я даже не помню, как того чувака звали. Но все были “за”, и я такой: “Ну ладно. Круто”. Всё это делается из уважения к Чаку— ChuckandKam. Kam вообще пел процентов 80 этих песен в те времена — и играл на барабанах».



Далее Rozz признался, что сам был удивлён идеей перезаписать ранний материал DEATH и MANTAS.



«Для меня это вообще было как гром среди ясного неба. Как я уже сказал, идея была не моя. Просто в какой-то момент мне говорят: “О, мы вот это делаем”. И я такой: “А, ну ладно”. Но получилось убойно… И опять же — респект Matt'y. Я не подлизываюсь к нему, это просто факт. Этот парень — настоящая машина. Как и Terry Butler. И Gus тоже. Эти ребята пашут как проклятые. А я тут просто кайфую с семью пушистыми детьми, черепахой и яйцами пересмешников на заднем дворе. Вот и вся моя жизнь».



По словам Rick'a, именно дисциплина и трудолюбие Matt'a стали «единственной причиной, по которой этот альбом вообще вышел. … Нет, он реально красавчик. Отличный человек, отличный шоумен, отличный гитарист. И терпения у него — просто невероятно. За все три-четыре года нашего знакомства я видел, как он потерял самообладание, наверное, один раз — и то у него были на это все основания. Но да, то же самое можно сказать и про Gus с Terry. Они очень отличаются от меня, и это даже круто. У них куда больше опыта. Я иногда могу начать огрызаться или ляпнуть что-нибудь лишнее, но без неуважения — потом всё равно извиняюсь. Пока меня ещё не выгнали из проекта, значит, всё нормально».



Трек-лист "Initium Mortis":



01. Legion Of Doom

02. Archangel

03. Power Of Darkness

04. Zombie

05. Witch Of Hell

06. Rise Of Satan

07. Summoned To Die

08. Mantas

09. Slaughterhouse

10. Death By Metal







