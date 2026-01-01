Новости
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 32
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 28
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 26
*Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи 24
Left to Die

Страна
United StatesСША
Стиль
-
Сайт
-



29 май 2026 : 		 Гитарист LEFT TO DIE: «В старых песнях DEATH и MANTAS столько от VENOM И SLAYER»

21 май 2026 : 		 Новая песня LEFT TO DIE

12 янв 2026 : 		 Запишут ли LEFT TO DIE что-то новое?

26 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления LEFT TO DIE

6 дек 2023 : 		 Гитарист LEFT TO DIE: «Для меня честь вновь играть песни DEATH»

27 ноя 2023 : 		 Видео с выступления LEFT TO DIE

21 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления LEFT TO DIE

24 апр 2023 : 		 LEFT TO DIE думают о новой музыке

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления LEFT TO DIE

14 июл 2022 : 		 Видео с выступления LEFT TO DIE

9 июл 2022 : 		 LEFT TO DIE открыли тур

25 янв 2022 : 		 Музыканты DEATH собрали LEFT TO DIE
Гитарист LEFT TO DIE: «В старых песнях DEATH и MANTAS столько от VENOM И SLAYER»



Frederick "Rick Rozz" DeLillo в недавнем интервью рассказал о том, как родилась идея сделать альбом "Initium Mortis":

«Надо отдать должное Matt, Gus и Terry — это они всё организовали. По сути, это обновлённый вариант старого материала. Я бы сказал, песни процентов на 90 остались такими же, какими были тогда. Matt проделал огромную работу, копаясь во всех этих старых демо. Чувак реально сделал всё сам… Он выучил все эти песни, и даже больше, по старым записям. Он вытаскивал такие треки, что я только: “Серьёзно, чувак?” [Смеётся] Это было безумие. Респект, Matt! Ну и, конечно, Gus и Terry тоже отлично справились. А я просто присутствовал. [Смеётся] Но да — это по сути все те старые демо-треки MANTAS и DEATH 1983–1984 годов, только заново записанные. И теперь они звучат современно. Типа современная версия демо. Надо понимать: тот материал MANTAS и DEATH записывался буквально на магнитофон-бумбокс, стоявший снаружи гаража под полотенцем.

Это сумасшествие. Я не слышал эти песни целую вечность. И я такой: “Да тут же влияние SLAYER и VENOM просто прёт изо всех щелей”. … Как я уже говорил, огромный респект Matt'y за то, что он реально нырнул в эту кроличью нору, как говорится, чтобы выучить весь тот древний материал и присылать мне видео, где он всё это играет, чтобы я сам мог заново выучить партии. [Смеётся] Я ленивый ублюдок. Но вообще это очень круто. Я в восторге. Для меня честь и удовольствие играть с Matt'ом, Gus'ом и Terry — не говоря уже о том, что мы исполняем материал с “Leprosy”, “Scream Bloody Gore”, а теперь ещё и эти старые демки. И это была не моя идея. Это придумал Matt. Он с кем-то разговаривал, и внезапно у него возникла эта мысль. Мы как раз недавно все это обсуждали. Я даже не помню, как того чувака звали. Но все были “за”, и я такой: “Ну ладно. Круто”. Всё это делается из уважения к Чаку— ChuckandKam. Kam вообще пел процентов 80 этих песен в те времена — и играл на барабанах».

Далее Rozz признался, что сам был удивлён идеей перезаписать ранний материал DEATH и MANTAS.

«Для меня это вообще было как гром среди ясного неба. Как я уже сказал, идея была не моя. Просто в какой-то момент мне говорят: “О, мы вот это делаем”. И я такой: “А, ну ладно”. Но получилось убойно… И опять же — респект Matt'y. Я не подлизываюсь к нему, это просто факт. Этот парень — настоящая машина. Как и Terry Butler. И Gus тоже. Эти ребята пашут как проклятые. А я тут просто кайфую с семью пушистыми детьми, черепахой и яйцами пересмешников на заднем дворе. Вот и вся моя жизнь».

По словам Rick'a, именно дисциплина и трудолюбие Matt'a стали «единственной причиной, по которой этот альбом вообще вышел. … Нет, он реально красавчик. Отличный человек, отличный шоумен, отличный гитарист. И терпения у него — просто невероятно. За все три-четыре года нашего знакомства я видел, как он потерял самообладание, наверное, один раз — и то у него были на это все основания. Но да, то же самое можно сказать и про Gus с Terry. Они очень отличаются от меня, и это даже круто. У них куда больше опыта. Я иногда могу начать огрызаться или ляпнуть что-нибудь лишнее, но без неуважения — потом всё равно извиняюсь. Пока меня ещё не выгнали из проекта, значит, всё нормально».

Трек-лист "Initium Mortis":

01. Legion Of Doom
02. Archangel
03. Power Of Darkness
04. Zombie
05. Witch Of Hell
06. Rise Of Satan
07. Summoned To Die
08. Mantas
09. Slaughterhouse
10. Death By Metal




