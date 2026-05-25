Зачем BRING ME THE HORIZON перезаписывают дебют



Вокалист BRING ME THE HORIZON Oli Sykes в недавнем интервью объяснил, зачем группа приняла решение перезаписать дебютную пластинку по случаю 20-летия. Релиз "Count Your Blessings | Repented" намечен на десятое июля:



«Мне кажется, многие думают, будто мы ненавидим тот альбом или стыдимся его, раз не играем материал с него и всё такое. Но на самом деле мы просто всегда были разочарованы тем, как он звучал. Помню, мы вообще не были в восторге от него, когда вышли из студии. Мы были маленькой группой, у нас почти не было бюджета. Мы хотели поработать с кем-то вроде Adam D [Dutkiewicz] или с кем-то, кто помог бы сделать запись реально крутой. В итоге пошли к какому-то чуваку. Без неуважения к нему — уверен, он хороший продюсер в своей сфере, — но до этого он работал с SIMPLY RED. И вот после SIMPLY RED записывать дэткор-альбом BRING ME — это уже звучит как: „Ну ладно…“ Мы вообще понятия не имели, что делаем. Не знали ничего ни про клик-треки, ни про панорамирование гитар влево-вправо — вообще ничего. Это был наш первый опыт. И он, по сути, тоже не особо понимал, как работать с металл-группой. Кажется, я ещё заболел где-то в середине записи, поэтому примерно с пятого трека звучит так, будто я пою через носок. Мы постоянно бухали. Никто даже не сидел друг с другом в студии во время записи. Каждый просто заходил и делал свою партию. Никто не говорил: „Погоди, Matt, ты тут немного мимо тайминга“. И это всё слышно.



Помню, как поставил CD в машине, а у меня тогда в багажнике стоял огромный сабвуфер. Мы постоянно слушали ALL SHALL PERISH — “Wage Slaves”. В моей машине это звучало просто убийственно. Мы всё время садились туда слушать музыку, и всё было типа: „Охренеть, как круто“. А потом я включил “Count Your Blessings” и такой: „Блин, это вообще всё плохо“. Помню, ехал домой и думал: „Это реально звучит хреново“. И, по-моему, после этого я больше никогда его не слушал, потому что был настолько недоволен. И, насколько помню, с годами я просто вообще к нему не возвращался».



Говоря о том, почему BRING ME THE HORIZON позвали шведского музыканта, продюсера и инженера Buster Odeholm делать микс для “Count Your Blessings | Repented”, Oli сказал:



«Мы просто хотели обратиться к человеку, который делает такое сегодня. Но потом поняли, что сегодня вообще никто не делает такую музыку. Даже сам Buster — не то чтобы он мучился, но первый микс был в его привычном стиле. Огромный снэр, крутая бочка, риффы настолько перегружены гейном, что их едва слышно. И звучало это, не поймите неправильно, офигенно. Правда круто. Но мы такие: „Нет, этот альбом не должен звучать как современные группы. Он должен быть лучшей версией того, как это звучало в 2006-м“. Поэтому бочка должна быть более кликающей, более триггерной. Снэр — звонкий, с этим характерным “пингом”. В брейкдаунах он может быть жирным. Риффы обязаны быть читаемыми. Потому что весь альбом — это сплошные риффы. Там риффов больше, чем вокала. И если их не слышно, то в чём вообще смысл».



Sykes также признался, что переосмыслить “Count Your Blessings” к 20-летию и при этом сделать его современным оказалось куда сложнее, чем группа ожидала изначально.



«Это просто безумие, потому что у нас не было референсов. Их почти нет. Да, сейчас есть волна возрождения такого звучания, есть какие-то группы, но в основном они не то чтобы пародируют старый стиль, но делают максимально клишированную классику. Это не современное переосмысление. По крайней мере из того, что я слышал — может, где-то есть другие группы. Но я пытался найти что-то, что могло бы быть референсом в 2025 или 2026 году, и понял: „Да нет никого“. Эта музыка — уже почти археологический жанр».















