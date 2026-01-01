GRETA VAN FLEET сыграли две новые песни

Видео полного выступления GRETA VAN FLEET, которое состоялось 27 мая в Bowery Ballroom, доступно для просмотра ниже:
00:00 Intro
03:50 Highway Tune
07:26 Safari Song
12:42 Flower Power
19:07 Black Smoke Rising
26:11 When The Curtain Falls
30:34 Age Of Man
39:45 Heat Above
46:48 Light My Love
52:06 Meeting The Master
1:02:34 Tear It Down (live debut)
1:08:03 Play Your Games (live debut)
1:12:05 Outro
