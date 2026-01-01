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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*Видео с выступления SCORPIONS 26
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Новое видео HATEBREED 21
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Greta Van Fleet

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1 авг 2026 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

2 июн 2026 : 		 GRETA VAN FLEET сыграли две новые песни

30 май 2026 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

19 май 2024 : 		 GRETA VAN FLEET о туре

24 фев 2024 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

9 фев 2024 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

1 фев 2024 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

26 янв 2024 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

24 ноя 2023 : 		 Почему GRETA VAN FLEET не работает под клик

4 ноя 2023 : 		 Чайный гриб от GRETA VAN FLEET

15 сен 2023 : 		 Новые клипы GRETA VAN FLEET

3 сен 2023 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

16 авг 2023 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили радужный дождь!»

13 авг 2023 : 		 Басист GRETA VAN FLEET: «METALLICA отличный образец для подражания!»

8 авг 2023 : 		 GRETA VAN FLEET стали первыми

28 июн 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

22 июн 2023 : 		 ROB HALFORD послал лучи добра в адрес GRETA VAN FLEET

21 июн 2023 : 		 Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!»

16 июн 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

9 июн 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

24 май 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

19 май 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

18 май 2023 : 		 Концертное видео GRETA VAN FLEET

4 май 2023 : 		 Новое видео GRETA VAN FLEET

7 апр 2023 : 		 Новая песня GRETA VAN FLEET

20 дек 2022 : 		 GRETA VAN FLEET заканчивает работу над альбомом
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Новое видео GRETA VAN FLEET



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"Saw You Stand", новое видео группы GRETA VAN FLEET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Palace For The People", выходящего девятого октября на Republic Records:




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