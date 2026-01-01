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RACHEL BOLAN: «Хейтеры просыпаются и начинают всех поливать»



RACHEL BOLAN в новом интервью 80s_Metal_Headz ответил на вопрос о том, что люди чаще всего неправильно понимают насчёт него:



«Многие люди — хотя, когда я говорю "многие", на самом деле это всего лишь несколько человек, в основном хейтеры — считают, что я человек с раздутым эго. Послушайте, мы работаем в индустрии, где без эго никуда. Это факт. Именно оно заставляет нас стремиться быть лучшими. Иногда мы даже считаем себя лучшими — кто-то больше, кто-то меньше.



Но иногда я вижу комментарии в интернете вроде: "Это всё его эго". Я постоянно слышу про своё эго и думаю: "Как интересно". Люди, которые совершенно меня не знают, утверждают, что моё эго мешает мне жить. [Смеётся]. И я такой: "Ну ладно"».



На вопрос, как он сам реагирует на интернет-хейтеров, Rachel ответил:



«Очень легко сидеть анонимно и строчить сообщения на форумах. Это вообще проще простого. Я обычно представляю себе хейтеров как людей, которые несчастны в собственной жизни. Потому что именно поэтому они вынуждены изливать ненависть. Счастливые люди так себя не ведут. Они поддерживают других, умеют сопереживать. Хейтеры устроены иначе.



Но самое забавное заключается в том, что я думаю о хейтерах так же, как и многие мои друзья из других групп, которые сталкиваются с тем же самым. Мы читаем подобные комментарии в качестве спортивного интереса. Нам смешно. Мы реально смеёмся над многим из того, что они там строчат.



Я всегда представляю этих людей так: они просыпаются несчастными, и первое, что делают, — заходят на форумы и начинают разбрасываться своим дерьмом. В обеденный перерыв они сидят в телефоне и продолжают разбрасываться своим дерьмом перед коллегами или друзьями. Потом возвращаются домой и снова разбрасываются своим дерьмом. Ложатся спать несчастными и просыпаются такими же на следующий день.



А я ложусь спать участником SKID ROW и просыпаюсь, мать его, участником SKID ROW. Так что мне абсолютно плевать на хейтеров. Или, если говорить правильно, я совершенно не переживаю из-за них.



На самом деле это даже забавно. И в каком-то странном смысле даже полезно. Потому что потом видишь, как другие люди начинают набрасываться уже на них самих. И я думаю: "Ох, приятель, на твоём месте я бы придержал эти слова, оставив их при себе". Потому что фанаты SKID ROW иногда бывают очень жёсткими. И тогда я смотрю и думаю: "Ой, зря он это сказал".



На самом деле быть хорошим человеком очень легко. Правда. Чертовски легко быть добрым!»







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