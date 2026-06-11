Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
*Новое видео MEMOIRA 19
[= ||| все новости группы



*

Entombed

*



11 июн 2026 : 		 Обновленное видео ENTOMBED

2 мар 2025 : 		 ENTOMBED в студии

4 окт 2022 : 		 Переиздание ENTOMBED попало в чарты

25 авг 2022 : 		 Ветераны Бразилии чтут ENTOMBED

2 авг 2022 : 		 Переиздание ENTOMBED попало в чарты

16 июл 2022 : 		 Выходит пиво в честь вокалиста ENTOMBED

15 июл 2022 : 		 Музыканты VENOM, AT THE GATES, UNLEASHED выступили с ENTOMBED

16 май 2022 : 		 Переиздание ENTOMBED выйдет летом

15 окт 2021 : 		 ENTOMBED выступят на фестивале

24 ноя 2020 : 		 Участники TESTAMENT, MEGADETH, CARCASS, ABSYMAL DAWN исполняют ENTOMBED

26 авг 2020 : 		 Пазлы ENTOMBED выйдут осенью

5 июн 2019 : 		 Успехи в чартах ENTOMBED

19 апр 2019 : 		 Фрагмент концертного релиза ENTOMBED

8 мар 2019 : 		 Фрагмент концертного релиза ENTOMBED

24 фев 2019 : 		 Концертный релиз ENTOMBED выйдет весной

17 фев 2019 : 		 ENTOMBED анонсировали нечто новое в видео

31 окт 2017 : 		 Новый релиз ENTOMBED выйдет осенью

20 окт 2017 : 		 Трейлер винилового издания ENTOMBED

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании ENTOMBED

5 июн 2017 : 		 LG PETROV не сдается

23 май 2017 : 		 Дело по поводу имени ENTOMBED закончено

10 фев 2017 : 		 Пиво от ENTOMBED

22 янв 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D.

26 дек 2016 : 		 У ENTOMBED нет планов на дальнейшие концерты

25 ноя 2016 : 		 ENTOMBED исполнили целиком 'Clandestine'

30 окт 2016 : 		 Новый состав ENTOMBED дебютировал на сцене
Показать далее
| - |

|||| 11 июн 2026

Обновленное видео ENTOMBED



zoom
Retaliation (Official Video 2026), обновленное видео ENTOMBED, доступно для просмотра ниже. Этот клип выпущен в рамках промоушена переиздания альбома Inferno, которое будет выпущено 19 июня на виниле, CD и кассете. За обновленное звучание отвечал Magnus Lindberg из Redmount Studios:

1. Retaliation 03:55
2. The Fix Is In 03:15
3. Incinerator 03:00
4. Children of the Underworld 04:04
5. That's When I Became a Satanist 03:02
6. Nobodaddy 03:01
7. Intermission 02:10 instrumental
8. Young & Dead 03:05
9. Descent into Inferno 04:45
10. Public Burning 03:41
11. Flexing Muscles 04:00
12. Skeleton of Steel 03:07
13. Night for Day 04:48




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 июн 2026
P
Papa
Один из любимых. Сырой и с юмором
просмотров: 814

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом