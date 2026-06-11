Retaliation (Official Video 2026), обновленное видео ENTOMBED, доступно для просмотра ниже. Этот клип выпущен в рамках промоушена переиздания альбома Inferno, которое будет выпущено 19 июня на виниле, CD и кассете. За обновленное звучание отвечал Magnus Lindberg из Redmount Studios:
1. Retaliation 03:55
2. The Fix Is In 03:15
3. Incinerator 03:00
4. Children of the Underworld 04:04
5. That's When I Became a Satanist 03:02
6. Nobodaddy 03:01
7. Intermission 02:10 instrumental
8. Young & Dead 03:05
9. Descent into Inferno 04:45
10. Public Burning 03:41
11. Flexing Muscles 04:00
12. Skeleton of Steel 03:07
13. Night for Day 04:48
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