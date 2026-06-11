11 июн 2026



Обновленное видео ENTOMBED



Retaliation (Official Video 2026), обновленное видео ENTOMBED, доступно для просмотра ниже. Этот клип выпущен в рамках промоушена переиздания альбома Inferno, которое будет выпущено 19 июня на виниле, CD и кассете. За обновленное звучание отвечал Magnus Lindberg из Redmount Studios:



1. Retaliation 03:55

2. The Fix Is In 03:15

3. Incinerator 03:00

4. Children of the Underworld 04:04

5. That's When I Became a Satanist 03:02

6. Nobodaddy 03:01

7. Intermission 02:10 instrumental

8. Young & Dead 03:05

9. Descent into Inferno 04:45

10. Public Burning 03:41

11. Flexing Muscles 04:00

12. Skeleton of Steel 03:07

13. Night for Day 04:48 https://entombedband.bandcamp.com/







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