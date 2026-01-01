26 июн 2026



Барабанщик NIGHT RANGER думает о мемуарах



В рамках недавней беседы с KELLY KEAGY его спросили, не думал ли он написать автобиографию:



«О да, я точно об этом думал, потому что... Кто-то заговорил со мной об этом примерно полгода назад. Моя племянница, которая пишет мемуары моего брата — своего отца. Итак, мой старший брат Джим, его дочь Карен Шейвер занимается этим делом. А потом она спросила: "Ты когда-нибудь думал о том, чтобы и ты такое провернул?" И я ответил: "Ну, а почему бы нам не сделать что-нибудь о семье?" И вот тогда я начал задумываться о том, да, чувак, что со мной происходило, когда мне было семь или восемь лет, когда я играл с соседскими ребятишками, и как все случилось. А потом средняя школа. Произошли разные события, которые были невероятно… Так что я начал возвращаться к этому и думать: "Чувак, это было бы невероятно, это было бы просто невероятно — сделать такую книгу". Так что я определенно подумываю в этом направлении».







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