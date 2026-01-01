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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 47
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 38
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 36
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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Night Ranger

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26 июн 2026 : 		 Барабанщик NIGHT RANGER думает о мемуарах

26 май 2026 : 		 Сборник лучшего от NIGHT RANGER выйдет летом

29 июл 2025 : 		 NIGHT RANGER почтили память Оззи

23 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH, JOEY ALLEN, ERIC SINGER и CHRIS KAEL выступили с NIGHT RANGER

28 май 2024 : 		 TED NUGENT присоединился на сцене к NIGHT RANGER

5 мар 2024 : 		 NIGHT RANGER исполнили OZZY OSBOURNE

15 янв 2024 : 		 Гитарист NIGHT RANGER: «Считаю, что музыка должна быть позитивной»

25 дек 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER: «Мы будем продолжать выступать!»

9 сен 2023 : 		 Концертное видео NIGHT RANGER

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19 июл 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER о проблемах со здоровьем

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27 мар 2023 : 		 Вокалиста NIGHT RANGER выписали из больницы

24 мар 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER попал в больницу

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27 авг 2022 : 		 NIGHT RANGER исполнили песню OZZY OSBOURNE

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10 май 2022 : 		 TOMMY SHAW присоединился к NIGHT RANGER

1 окт 2021 : 		 NIGHT RANGER выпустят винил

14 сен 2021 : 		 BRAD GILLIS — о реюнионе NIGHT RANGER

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29 июн 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

28 май 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

29 мар 2021 : 		 NIGHT RANGER исполняют ALICE COOPER, DAMN YANKEES
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|||| 26 июн 2026

Барабанщик NIGHT RANGER думает о мемуарах



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В рамках недавней беседы с KELLY KEAGY его спросили, не думал ли он написать автобиографию:

«О да, я точно об этом думал, потому что... Кто-то заговорил со мной об этом примерно полгода назад. Моя племянница, которая пишет мемуары моего брата — своего отца. Итак, мой старший брат Джим, его дочь Карен Шейвер занимается этим делом. А потом она спросила: "Ты когда-нибудь думал о том, чтобы и ты такое провернул?" И я ответил: "Ну, а почему бы нам не сделать что-нибудь о семье?" И вот тогда я начал задумываться о том, да, чувак, что со мной происходило, когда мне было семь или восемь лет, когда я играл с соседскими ребятишками, и как все случилось. А потом средняя школа. Произошли разные события, которые были невероятно… Так что я начал возвращаться к этому и думать: "Чувак, это было бы невероятно, это было бы просто невероятно — сделать такую книгу". Так что я определенно подумываю в этом направлении».




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