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Новое видео FROZEN CROWN



The One, новое видео FROZEN CROWN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Legend of the Six Kings, релиз которого намечен на второе октября на Napalm Records:



1. Lightning in the Sky

2. Who Wants to Burn in Heaven

3. Reborn

4. The One 03:13

5. Iris (Goo Goo Dolls cover)

6. Winter Hearts

7. River of Time

8. Through the Fire

9. To the Stars

10. The Legend of the Six Kings











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