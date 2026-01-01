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*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 41
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
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Frozen Crown

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Новое видео FROZEN CROWN



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Reborn, новое видео FROZEN CROWN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Legend of the Six Kings, релиз которого намечен на второе октября на Napalm Records:

1. Lightning in the Sky
2. Who Wants to Burn in Heaven
3. Reborn
4. The One 03:13
5. Iris (Goo Goo Dolls cover)
6. Winter Hearts
7. River of Time
8. Through the Fire
9. To the Stars
10. The Legend of the Six Kings








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