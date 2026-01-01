Arts
Новости
*Новая песня PAPA ROACH 96
*Новое видео POPPY 66
*MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a 54
*DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з... 51
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 37
*

Frozen Crown

*



5 фев 2026 : 		 Кавер-версия BLIND GUARDIAN от FROZEN CROWN

22 май 2025 : 		 FROZEN CROWN нашли гитаристку

17 май 2025 : 		 Из FROZEN CROWN уходит гитаристка

6 май 2025 : 		 Видео полного выступления FROZEN CROWN

11 мар 2025 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

23 дек 2024 : 		 FROZEN CROWN подвели итоги

10 дек 2024 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

16 окт 2024 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

25 сен 2024 : 		 Видео полного выступления FROZEN CROWN

12 сен 2024 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 авг 2024 : 		 FROZEN CROWN представляют новый альбом

7 авг 2024 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

5 авг 2024 : 		 FROZEN CROWN о туре с U.D.O.

14 июл 2024 : 		 Демонстрационное видео от FROZEN CROWN

8 июл 2024 : 		 Демонстрационное видео от FROZEN CROWN

29 июн 2024 : 		 FROZEN CROWN о круизе

3 май 2024 : 		 FROZEN CROWN завершили запись

5 мар 2024 : 		 FROZEN CROWN о визите в Скандинавию

19 фев 2024 : 		 FROZEN CROWN: «Жизнь прекрасна!»

29 сен 2023 : 		 Концертное видео FROZEN CROWN

20 сен 2023 : 		 FROZEN CROWN дебютировали в новом составе

7 сен 2023 : 		 Пополнение во FROZEN CROWN

27 июн 2023 : 		 FROZEN CROWN на Napalm Records

30 мар 2023 : 		 Новое видео FROZEN CROWN

17 мар 2023 : 		 Видео с выступления FROZEN CROWN

20 фев 2023 : 		 Новая песня FROZEN CROWN
Кавер-версия BLIND GUARDIAN от FROZEN CROWN



FROZEN CROWN представили видео собственного прочтения хита BLIND GUARDIAN Mirror Mirror




просмотров: 141

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
