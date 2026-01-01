×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новая песня PAPA ROACH
96
Новое видео POPPY
66
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
54
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
51
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
37
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новая песня PAPA ROACH
96
Новое видео POPPY
66
MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a
54
DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее з...
51
Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания
37
все новости группы
Frozen Crown
Италия
Power Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/frozencrownofficial
5 фев 2026
:
Кавер-версия BLIND GUARDIAN от FROZEN CROWN
22 май 2025
:
FROZEN CROWN нашли гитаристку
17 май 2025
:
Из FROZEN CROWN уходит гитаристка
6 май 2025
:
Видео полного выступления FROZEN CROWN
11 мар 2025
:
Новое видео FROZEN CROWN
23 дек 2024
:
FROZEN CROWN подвели итоги
10 дек 2024
:
Новое видео FROZEN CROWN
16 окт 2024
:
Новое видео FROZEN CROWN
25 сен 2024
:
Видео полного выступления FROZEN CROWN
12 сен 2024
:
Новое видео FROZEN CROWN
17 авг 2024
:
FROZEN CROWN представляют новый альбом
7 авг 2024
:
Новое видео FROZEN CROWN
5 авг 2024
:
FROZEN CROWN о туре с U.D.O.
14 июл 2024
:
Демонстрационное видео от FROZEN CROWN
8 июл 2024
:
Демонстрационное видео от FROZEN CROWN
29 июн 2024
:
FROZEN CROWN о круизе
3 май 2024
:
FROZEN CROWN завершили запись
5 мар 2024
:
FROZEN CROWN о визите в Скандинавию
19 фев 2024
:
FROZEN CROWN: «Жизнь прекрасна!»
29 сен 2023
:
Концертное видео FROZEN CROWN
20 сен 2023
:
FROZEN CROWN дебютировали в новом составе
7 сен 2023
:
Пополнение во FROZEN CROWN
27 июн 2023
:
FROZEN CROWN на Napalm Records
30 мар 2023
:
Новое видео FROZEN CROWN
17 мар 2023
:
Видео с выступления FROZEN CROWN
20 фев 2023
:
Новая песня FROZEN CROWN
3 фев 2023
:
Новое видео FROZEN CROWN
17 янв 2023
:
Новая песня FROZEN CROWN
21 дек 2022
:
Новое видео FROZEN CROWN
20 дек 2022
:
Новая песня FROZEN CROWN
27 ноя 2022
:
Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной
5 ноя 2022
:
FROZEN CROWN завершили запись
18 окт 2022
:
Альбомы FROZEN CROWN доступны на виниле
6 сен 2022
:
FROZEN CROWN завершили запись
22 фев 2022
:
FROZEN CROWN отыграли первый за два года концерт
21 дек 2021
:
FROZEN CROWN выпустили кофе
2 дек 2021
:
Новое видео FROZEN CROWN
22 июн 2021
:
Обучающее видео от FROZEN CROWN
19 июн 2021
:
Обучающее видео от FROZEN CROWN
22 май 2021
:
Новое видео FROZEN CROWN
27 фев 2021
:
Новое видео FROZEN CROWN
19 фев 2021
:
FROZEN CROWN представили новый состав
15 фев 2021
:
Новый альбом FROZEN CROWN выйдет весной
1 фев 2021
:
Потери во FROZEN CROWN
8 дек 2020
:
FROZEN CROWN работают над новым альбомом
30 июл 2020
:
FROZEN CROWN работают над новым альбомом
17 июл 2020
:
Винилы FROZEN CROWN доступны для заказа
13 май 2020
:
FROZEN CROWN в акустике
23 апр 2020
:
Акустика от FROZEN CROWN
4 апр 2020
:
Новое видео FROZEN CROWN
25 мар 2020
:
Акустика от FROZEN CROWN
21 окт 2019
:
Видео с текстом от FROZEN CROWN
3 июл 2019
:
Выходит винил FROZEN CROWN
14 май 2019
:
Видео с выступления FROZEN CROWN
25 мар 2019
:
Новое видео FROZEN CROWN
26 янв 2019
:
FROZEN CROWN выпустят альбом весной
30 ноя 2018
:
Новое видео FROZEN CROWN
23 июл 2018
:
Новое видео FROZEN CROWN
28 июн 2018
:
Дебютный альбом FROZEN CROWN доступен на виниле
9 мар 2018
:
Видео FROZEN CROWN
1 фев 2018
:
Новое видео FROZEN CROWN
сегодня
Кавер-версия BLIND GUARDIAN от FROZEN CROWN
FROZEN CROWN представили видео собственного прочтения хита BLIND GUARDIAN Mirror Mirror
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 141
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет