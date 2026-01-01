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Новости
*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
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*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Kilmara

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2 июл 2026 : 		 Новое видео KILMARA

16 янв 2025 : 		 Новое видео KILMARA

19 дек 2024 : 		 Новое видео KILMARA

27 ноя 2024 : 		 Новое видео KILMARA

19 авг 2018 : 		 Видео с текстом от KILMARA

29 июл 2018 : 		 Новое видео KILMARA

22 фев 2018 : 		 Новый участник KILMARA

29 дек 2017 : 		 KILMARA работают над новым материалом

14 дек 2015 : 		 KILMARA представили нового вокалиста

3 сен 2015 : 		 Видео с текстом от KILMARA

11 ноя 2014 : 		 Пиво от KILMARA

8 окт 2014 : 		 Концертное видео KILMARA

15 апр 2014 : 		 Новое видео KILMARA

1 апр 2014 : 		 Новая песня KILMARA

8 янв 2014 : 		 Видео с текстом от KILMARA

26 дек 2013 : 		 KILMARA завершили работу над альбомом

15 фев 2013 : 		 Подробности о новом альбоме KILMARA

3 окт 2012 : 		 KILMARA записывают новый материал с гитаристом MASTERPLAN
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Новое видео KILMARA



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Liberticide, новое видео KILMARA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Journey To The Sun", выпущенного 31 января




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