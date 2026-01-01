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ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов»
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ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов»
48
Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн...
45
Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие...
26
TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют...
25
Барабанщик ANTHRAX повредил руку
23
все новости группы
Kilmara
Испания
-
http://www.kilmara.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/kilmara
Facebook:
https://www.facebook.com/kilmaraofficial
2 июл 2026
:
Новое видео KILMARA
16 янв 2025
:
Новое видео KILMARA
19 дек 2024
:
Новое видео KILMARA
27 ноя 2024
:
Новое видео KILMARA
19 авг 2018
:
Видео с текстом от KILMARA
29 июл 2018
:
Новое видео KILMARA
22 фев 2018
:
Новый участник KILMARA
29 дек 2017
:
KILMARA работают над новым материалом
14 дек 2015
:
KILMARA представили нового вокалиста
3 сен 2015
:
Видео с текстом от KILMARA
11 ноя 2014
:
Пиво от KILMARA
8 окт 2014
:
Концертное видео KILMARA
15 апр 2014
:
Новое видео KILMARA
1 апр 2014
:
Новая песня KILMARA
8 янв 2014
:
Видео с текстом от KILMARA
26 дек 2013
:
KILMARA завершили работу над альбомом
15 фев 2013
:
Подробности о новом альбоме KILMARA
3 окт 2012
:
KILMARA записывают новый материал с гитаристом MASTERPLAN
сегодня
Новое видео KILMARA
Liberticide, новое видео KILMARA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Journey To The Sun", выпущенного 31 января
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет