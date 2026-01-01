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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 25
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Billy Morrison

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|||| сегодня

Вокалист THE OFFSPRING в новом клипе BILLY MORRISON



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"Never Gonna Change" feat. Dexter Holland, новая композиция BILLY MORRISON, доступна для прослушивания. Этот трек взят из нового альбома Hollow, релиз которого намечен на седьмое августа на TLG | ZOID




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