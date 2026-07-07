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Вокалист объяснил, почему CANDLEBOX отказались от идеи завершить карьеру



Фронтмен CANDLEBOX Kevin Martin вновь рассказал, почему решил отказаться от своих планов завершить гастрольную деятельность, несмотря на то, что три года назад он и его коллеги объявили прощальный тур "The Long Goodbye" и выпустили одноименный альбом, который позиционировался как последняя работа группы. Отвечая на вопрос, что побудило его снова записывать музыку с CANDLEBOX после заявлений об уходе со сцены, Kevin сказал:



«Возвращение Pete'a [Klett, гитарист] в группу. Он ушел в 2015 году. Без него я записал три альбома, которыми по-настоящему горжусь. Но то, над чем мы с Pete'ом работаем с момента его возвращения, — это действительно круто, и я невероятно рад снова писать с ним музыку. Я давно этого ждал. Он очень вдохновляет. Pete — потрясающий гитарист. В его пальцах есть какая-то магия, и каждый раз, когда он начинает играть, мне сразу хочется работать. И я очень это ценю».



Говоря о том, как сейчас звучит новый материал CANDLEBOX, Kevin отметил:



«Получается очень интересно. Мы словно пытаемся заново открыть для себя тех молодых парней, которыми когда-то были. Мы много вспоминаем, как записывали первый альбом, как сочиняли те песни. Ведь с годами мы стали лучшими музыкантами, лучшими друзьями, лучшими артистами и авторами. Но при этом мы постепенно потеряли связь с теми, кем были в самом начале.



Когда появилась CANDLEBOX, я вообще не знал Pete'a. Не был знаком и с [басистом] Bardi [Martin]. Только мы со Scott'ом [Mercado, барабанщик] были хоть немного знакомы друг с другом, да и то не слишком хорошо. По сути, CANDLEBOX — самое счастливое стечение обстоятельств, которое когда-либо происходило с нами четверыми.



И в этом процессе мы как будто утратили тех себя, какими были в 22–23 года. Сейчас мы пытаемся вернуть ту самую невинность. У нас уже есть три песни, которые получились очень классными и действительно напоминают атмосферу дебютного альбома. Они не похожи на "You", "Far Behind", "Cover Me", "Change", "Mothers Dream" или что-то еще с той пластинки, но в них чувствуется та самая молодая энергия. И это удивительно, потому что я не думал, что спустя тридцать лет можно заново познакомиться с самим собой. Но, похоже, у нас это получилось».



На вопрос, чего он хотел бы услышать от поклонников после знакомства с новыми песнями — «звучит как старая группа» или «звучит как группа, которая по-прежнему жива», — Martin ответил:



«Я хочу, чтобы люди сказали: "Эта группа по-прежнему жива, по-прежнему в отличной форме и все еще пишет великолепную музыку". Конечно, мы ценим наших слушателей и поклонников, но мы всегда записывали те альбомы, которые сами хотели записать. Мы никогда не следовали за модой и не пытались написать еще одну "Far Behind". Это никогда не было нашей целью.



Мы всегда старались двигать свою музыку вперед. И теперь любопытно, что, создавая новый материал, мы одновременно оглядываемся назад — к тому, кем были когда-то. Это очень необычный подход к написанию песен. И мне хочется, чтобы люди сказали: "Да, они все еще в строю. Они все еще живы. И это отличный рок-н-ролльный трек"».



Рассказывая о том, как группа собирается выпускать новую музыку, Kevin пояснил:



«Мы думали записать полноценный альбом, но я сам отказался от этой идеи. Просто три мои последние пластинки, наверное, услышали тысяч пять человек. И тратить 40–50 тысяч долларов на запись нового альбома — бессмысленно. Зачем? Выпустите одну песню и посмотрите, что будет. Если людям понравится, они будут ее слушать. Если она наберет хорошие прослушивания, мы включим ее в концертную программу. Сейчас все примерно так и работает».



На вопрос, появились бы новые песни CANDLEBOX, если бы Peter не вернулся в коллектив, Martin ответил без колебаний:



«Нет. Я действительно был закончил. Два года назад Pete подменил Brian [Quinn] на четырех концертах тура с BUSH, а потом сел рядом со мной и сказал: "Слушай, мне этого очень не хватает. Я бы хотел вернуться".



Я знаю, что тебе нравится нынешний состав, вы все близкие друзья и отлично сыгрались. И я знаю, что ты собирался закончить, но мне очень хочется снова писать с тобой музыку".



А я ответил: "Давай попробуем".



В январе 2025 года мы встретились на репетиционной базе и начали что-то джемовать. И уже тогда я понял, что не смогу окончательно поставить на этом точку. Потому что стоит Pete взять в руки гитару, как я сразу понимаю, куда должна двигаться музыка. Так что если бы он не вернулся, новых песен CANDLEBOX точно не было бы».



Когда Martin спросили, действительно ли он собирался закончить карьеру или просто эмоционально выгорел, он признался:



«Частично это действительно было выгорание, но на самом деле я реально хотел уйти. Я потерял вдохновение. Пандемия сильно изменила меня. Время, проведенное дома с женой и сыном, заставило меня понять, сколько всего я упустил в нашей семейной жизни.



Мне больше не хотелось этим заниматься. Я не хотел стать артистом, который просто отрабатывает номер. Не хотел однажды оглянуться назад и сказать себе: "Зачем ты это делал? Это была пустая трата времени для всех, да и результат получился так себе".



Мы все знаем группы, которым давно пора остановиться, но они продолжают выступать исключительно ради денег. Я не хотел стать одним из них.



Я действительно считал, что все кончено. Думал: "Это будет последний альбом. Мы съездим с ним в тур, я попрощаюсь — и на этом все".



Помню, после записи пластинки мы гастролировали с 3 DOORS DOWN, и перед одним из концертов я стоял за кулисами и думал: "Вот и все. Это реально последний раз, когда я выхожу на сцену. Надеюсь, я сумею насладиться этим моментом". И действительно наслаждался, но, наверное, именно потому, что был уверен — это мое последнее выступление. Поэтому я старался прочувствовать каждую секунду.



Потом я уже убрал все это из своей жизни. Даже когда поступило предложение отправиться в тур с BUSH, я долго сомневался. Хотя мне очень хотелось поехать с Gavin'ом [Rossdale] и Jerry [Cantrell], которого я знаю уже много лет, я все равно не был уверен, что почувствую то же самое, что и во время тура с 3 DOORS DOWN.



И все время думал: "Только не становись человеком, который просто отрабатывает концерт. Не становись тем, кто гонится за деньгами". Именно в таком состоянии я тогда находился. Да, я действительно был готов закончить. Конечно, немного выгорел — это случается со всеми, — но в целом был уверен, что пора поставить точку».



В заключение Kevin признал, что тогда выбрал не самое удачное слово:



«Наверное, правильнее было бы сказать: "Я беру бессрочный отпуск. Не знаю, когда вернусь". Потому что слово "пенсия"… Не знаю. Обычно так говорят о людях, которые уходят с работы. Или когда тебе исполняется 65 лет и ты начинаешь получать пенсионные выплаты.



Поэтому этим словом слишком легко разбрасываться. Думаю, группам лучше говорить: "Мы берем бессрочную паузу. Пока не знаем, когда вернемся".



Примерно так же поступили FOO FIGHTERS, когда у Dave [Grohl] возникли проблемы из-за внебрачной связи и ребенка. Они просто сказали: "Мы не знаем, когда вернемся". По-моему, это гораздо честнее, чем объявлять о завершении карьеры. Лучше просто сказать: "Мы берем паузу"».







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