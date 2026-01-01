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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 85
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 38
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 85
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 38
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
[= ||| все новости группы



*

Hagane

*



14 июл 2026 : 		 Концертное видео HAGANE

22 июн 2026 : 		 Концертное видео HAGANE

3 июн 2026 : 		 Концертное видео HAGANE

23 май 2026 : 		 Концертное видео HAGANE

1 апр 2026 : 		 Новое видео HAGANE

28 мар 2026 : 		 Концертное видео HAGANE

25 дек 2025 : 		 Новое видео HAGANE

21 дек 2025 : 		 Концертное видео HAGANE

24 ноя 2025 : 		 Кавер-версия хита JUDAS PRIEST от HAGANE

27 окт 2025 : 		 Концертное видео HAGANE

23 окт 2025 : 		 Кавер-версия BON JOVI от HAGANE

3 окт 2025 : 		 Концертное видео HAGANE

29 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита RAINBOW от HAGANE

18 май 2025 : 		 Новое видео HAGANE

13 дек 2024 : 		 Новое видео HAGANE

30 ноя 2024 : 		 Концертное видео HAGANE

29 сен 2024 : 		 Концертное видео HAGANE

7 июл 2024 : 		 Новое видео HAGANE

21 фев 2023 : 		 Новое видео HAGANE

22 дек 2021 : 		 Новое видео HAGANE

31 мар 2021 : 		 Новое видео HAGANE
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|||| сегодня

Концертное видео HAGANE



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Out of the Darkness, новое концертное видео группы HAGANE, доступно для просмотра ниже.




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