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Как FINGER ELEVEN сохранили стабильность состава?



В недавнем интервью вокалиста FINGER ELEVEN Scott Anderson и гитариста James Black спросили, как группе удалось сохранить почти неизменный состав более чем за 35 лет. Scott ответил:



«Нам до сих пор нравится то, чем мы занимаемся. И, думаю, со временем мы стали лучше общаться друг с другом. Споры, наверное, стали более конструктивными. Но главное в другом — нам по-прежнему нравится играть вместе. Это видно, когда смотришь наши концерты. Именно ради этого мы все еще здесь».



James добавил: «Мы были друзьями еще до того, как стали группой. И, мне кажется, именно это определяет всю нашу динамику. Мы друзья, у которых есть группа, а не группа, участники которой пытаются стать друзьями. На первый взгляд это почти одно и то же, но на самом деле разница огромная».



Также Anderson и Black рассказали о последнем альбоме FINGER ELEVEN — "Last Night On Earth", который вышел в ноябре 2025 года. Это первая полноформатная работа канадцев за десять лет после "Five Crooked Lines" (2015). На вопрос, довольны ли они результатом и начали ли уже думать о следующем альбоме, James ответил:



«Да, пластинкой мы очень довольны. И я считаю, что все время, которое мы на нее потратили, того стоило — именно так мы и хотели ее сделать.



А вот насчет новых песен… Не знаю. Похоже, мы так ничему и не научились. Мы уже говорили о том, что помогает группе оставаться вместе. Чтобы альбом получился таким, которым все пятеро были бы довольны на сто процентов, требуется очень много времени.



Никому не хочется выпускать что-то по принципу: "Ну, одному из нас это не особо нравится, но ничего, надо уже заканчивать". Именно потому, что для нас так важно сохранить группу крепкой и сплоченной, процесс и затягивается. С точки зрения бизнеса это, наверное, не самое разумное решение, но для самой группы, как ни странно, оно идет только на пользу.



Бывает, работаешь над песней, и тебе она нравится из-за какой-нибудь маленькой гитарной партии. А кто-то говорит: "Знаешь, без этой партии было бы лучше". И ты отвечаешь: "Подожди, так это же единственное, из-за чего мне вообще нравится эта песня". А тебе в ответ: "Нет, я думаю, нужно сделать вот так".



И тогда начинается обсуждение: "Хорошо, как сохранить то, что тебе нравится, и при этом добавить то, что хочет другой?" Иногда в итоге приходится вообще выбросить всю песню и начать заново, уже с совершенно другой идеей.



Что касается нового материала, какие-то идеи всегда появляются, что-то постоянно крутится в голове. Но официально работа над следующим альбомом, насколько я понимаю, пока еще не начиналась».







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