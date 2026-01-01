Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 87
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 48
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 87
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 48
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
[= ||| все новости группы



*

Schandmaul

*



15 июл 2026 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

18 июн 2026 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

28 май 2025 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

31 янв 2025 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

8 июн 2022 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

18 май 2022 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

13 апр 2022 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

10 мар 2022 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

3 сен 2020 : 		 SCHANDMAUL на Napalm Records

29 ноя 2013 : 		 Новый альбом SCHANDMAUL выйдет в январе

11 июл 2013 : 		 SCHANDMAUL выпустят сборник лучшего

27 фев 2012 : 		 SCHANDMAUL: Российские концерты перенесены на осень из-за болезни вокалиста

26 дек 2010 : 		 Новое видео SCHANDMAUL

19 окт 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SCHANDMAUL

18 окт 2010 : 		 Название нового альбома SCHANDMAUL

4 авг 2005 : 		 SCHANDMAUL - Kunststuck
| - |

|||| сегодня

Новое видео SCHANDMAUL



zoom
An Beiden Enden , новое видео SCHANDMAUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Sternensegler, релиз которого намечен на одиннадцатое сентября на Napalm Records.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 70

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом