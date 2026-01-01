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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
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Seven Spires

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Новая песня SEVEN SPIRES



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"Songs Upon Wine-Stained Tongues" (Orchestral Version), новая композиция от группы SEVEN SPIRES, доступна для прослушивания. Этот трек взят из нового релиза A Fortress Called Home (Master Key Edition), выход которого запланирован на четвертое сентября на Frontiers Music Srl:

Disc 1
“A Fortress Called Home”
“Songs Upon Wine-Stained Tongues”
“Almosttown”
“Impossible Tower”
“Love’s Souvenir”
“Architect Of Creation”
“Portrait Of Us”
“Emerald Necklace”
“Where Sorrows Bear My Name”
“No Place For Us”
“House Of Lies”
“The Old Hurt Of Being Left Behind”
“House Of Lies” (Acoustic) Bonus Track

Disc 2
“A Fortress Called Home” (Instrumental)
“Songs Upon Wine-Stained Tongues” (Instrumental)
“Almosttown” (Instrumental)
“Impossible Tower” (Instrumental)
“Love’s Souvenir” (Instrumental)
“Architect Of Creation” (Instrumental)
“Portrait Of Us” (Instrumental)
“Emerald Necklace” (Instrumental)
“Where Sorrows Bear My Name” (Instrumental)
“No Place For Us” (Instrumental)
“House Of Lies” (Instrumental)
“The Old Hurt Of Being Left Behind” (Instrumental)

Disc 3
“Songs Upon Wine-Stained Tongues” (Orchestral Version)
“Almosttown” (Orchestral Version)
“Love’s Souvenir” (Orchestral Version)
“Architect Of Creation” (Orchestral Version)
“Portrait Of Us” (Orchestral Version)
“The Old Hurt Of Being Left Behindv (Orchestral Version)
“A Fortress Called Home” (Live in Tilburg)
“Songs Upon Wine-Stained Tongues” (Live in Tilburg)
“Architect Of Creation” (Live in Montréal)
“Succumb” (Live in Tilburg)
“Love’s Souvenir” (Live in Montréal)
“Wanderer’s Prayer” (Live in Tilburg)
“Gods Of Debauchery” (Live in Tilburg)




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