Переиздание HOLE выйдет осенью

Interscope-Capitol Records сообщили о том, что 24 сентября состоится выход релиза HOLE "Live Through This" в серии аудифильского винила Definitive Sound Series (DSS). Ремастеринг для этого издания проводил Eric Erlandson:
Side A:
01. Violet
02. Miss World
03. Plump
04. Asking For It
05. Jennifer's Body
06. Doll Parts
Side B:
01. Credit In The Straight World
02. Softer, Softest
03. She Walks On Me
04. I Think That I Would Die
05. Gutless
06. Rock Star
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