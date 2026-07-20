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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
*Новое видео ANTHRAX 34
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Hole

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|||| сегодня

Переиздание HOLE выйдет осенью



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Interscope-Capitol Records сообщили о том, что 24 сентября состоится выход релиза HOLE "Live Through This" в серии аудифильского винила Definitive Sound Series (DSS). Ремастеринг для этого издания проводил Eric Erlandson:

Side A:

01. Violet
02. Miss World
03. Plump
04. Asking For It
05. Jennifer's Body
06. Doll Parts

Side B:

01. Credit In The Straight World
02. Softer, Softest
03. She Walks On Me
04. I Think That I Would Die
05. Gutless
06. Rock Star




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20 июл 2026
YNWA
В своём жанре топовый альбом. Но "Celebrity Skin" мне больше по душе. Только из-за "Awful" и "Hit So Hard"
просмотров: 59

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