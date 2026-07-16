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39
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GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США
88
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
54
NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого
50
Новое видео AMON AMARTH
41
Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,...
39
все новости группы
Ulver
Норвегия
Psychedelic Rock
Ambient Rock
Indie Rock
Acoustic Folk
Black Metal
Synth Pop
Synth Wave
Dark Ambient
Drone Ambient
Ambient Ambient
https://ulver.bandcamp.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/ulver1
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Ulver/31166220421
16 июл 2026
:
Новое видео ULVER
15 дек 2025
:
Новая песня ULVER
21 ноя 2025
:
Новая песня ULVER
3 дек 2024
:
Новый альбом ULVER доступен для прослушивания
12 окт 2023
:
Демо ULVER выйдет на виниле и CD
6 авг 2021
:
Концертное видео ULVER
15 фев 2020
:
Новое видео ULVER
14 мар 2016
:
Первые альбомы ULVER выйдут на виниле
3 окт 2014
:
Детали нового бокс-сета ULVER
20 янв 2014
:
ULVER работают над музыкой для национального театра
6 окт 2013
:
Новая песня ULVER
20 сен 2013
:
Трейлер нового альбома ULVER
22 авг 2013
:
Новый альбом ULVER выйдет в октябре
27 май 2012
:
Новая песня ULVER
11 май 2012
:
Новый клип ULVER
2 май 2012
:
Новая песня ULVER
21 апр 2012
:
Кавер-версии психоделики 60-х от ULVER
22 мар 2012
:
Лимитированный ЕР ULVER
24 окт 2011
:
Новый DVD ULVER выйдет в ноябре
6 мар 2011
:
Детали нового альбома ULVER
25 фев 2011
:
Новая песня ULVER
29 ноя 2010
:
Название нового альбома ULVER
7 авг 2010
:
ULVER выступили на основной сцене норвежской оперы
13 дек 2009
:
Кавер-версия ELECTRIC PRUNES от ULVER
2 июн 2009
:
ULVER впервые за 15 лет вышли на сцену
16 фев 2009
:
ULVER выступят на норвежском фестивале литературы
27 дек 2007
:
Трибьют ULVER опубликован в сети
5 сен 2007
:
Трибьют на ULVER близок к завершению
30 авг 2007
:
Новая песня ULVER
7 авг 2007
:
Объявлен трек-лист нового альбома ULVER
16 июл 2007
:
ULVER: объявлена дата релиза нового альбома
13 июл 2007
:
ULVER выпустят новый альбом осенью
3 май 2005
:
Видео-клип от ULVER в сети
сегодня
Новое видео ULVER
Hollywood Babylon, новое видео ULVER, доступно для просмотра
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16 июл 2026
s
smolet18-02-44
Совсем ушёл в синти-поп.
просмотров: 148
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).