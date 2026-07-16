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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
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*

Ulver

*



16 июл 2026 : 		 Новое видео ULVER

15 дек 2025 : 		 Новая песня ULVER

21 ноя 2025 : 		 Новая песня ULVER

3 дек 2024 : 		 Новый альбом ULVER доступен для прослушивания

12 окт 2023 : 		 Демо ULVER выйдет на виниле и CD

6 авг 2021 : 		 Концертное видео ULVER

15 фев 2020 : 		 Новое видео ULVER

14 мар 2016 : 		 Первые альбомы ULVER выйдут на виниле

3 окт 2014 : 		 Детали нового бокс-сета ULVER

20 янв 2014 : 		 ULVER работают над музыкой для национального театра

6 окт 2013 : 		 Новая песня ULVER

20 сен 2013 : 		 Трейлер нового альбома ULVER

22 авг 2013 : 		 Новый альбом ULVER выйдет в октябре

27 май 2012 : 		 Новая песня ULVER

11 май 2012 : 		 Новый клип ULVER

2 май 2012 : 		 Новая песня ULVER

21 апр 2012 : 		 Кавер-версии психоделики 60-х от ULVER

22 мар 2012 : 		 Лимитированный ЕР ULVER

24 окт 2011 : 		 Новый DVD ULVER выйдет в ноябре

6 мар 2011 : 		 Детали нового альбома ULVER

25 фев 2011 : 		 Новая песня ULVER

29 ноя 2010 : 		 Название нового альбома ULVER

7 авг 2010 : 		 ULVER выступили на основной сцене норвежской оперы

13 дек 2009 : 		 Кавер-версия ELECTRIC PRUNES от ULVER

2 июн 2009 : 		 ULVER впервые за 15 лет вышли на сцену

16 фев 2009 : 		 ULVER выступят на норвежском фестивале литературы
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Новое видео ULVER



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Hollywood Babylon, новое видео ULVER, доступно для просмотра




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16 июл 2026
s
smolet18-02-44
Совсем ушёл в синти-поп.
просмотров: 148

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