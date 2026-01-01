19 июл 2026



TORANAGA UK на FIREFLASH RECORDS



Группа TORANAGA UK сообщила о заключении контракта с лейблом FIREFLASH RECORDS (WOLF, TRÖJAN, HOLY MOSES, MEZZROW and more).



Duffy: «Мы искали лейбл для выпуска нашего нового альбома и считаем, что нашли подходящий вариант в лице Fireflash Records. У них впечатляющий состав артистов, и мы очень рады стать его частью. С нетерпением ждем начала сотрудничества с лейблом и выхода нашего следующего альбома!»







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