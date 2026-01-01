“A Whispered Curse Upon The Gale”, новая песня SOULGRIND, доступна для прослушивания. Этот трек взят из нового альбома Ad Pulchram Mortem, выход которого намечен на 14 августа на Inverse Records:
“Nousee Musta Lintu”
“The Origin Of The White Serpent”
“Jylhä Metsämies”
“The Last Day Of Therinon”
“In The Circus Of Tuonela”
“Dark Water Wide”
“Tears Of The Earth”
“A Whispered Curse Upon The Gale”
“As A Narrow Fjord Descends”
“Into The Shadows Of Devotion”
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