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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 38
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Soulgrind

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18 июл 2026 : 		 Новая песня SOULGRIND

23 май 2026 : 		 Новая песня SOULGRIND

19 окт 2025 : 		 Видео с текстом от SOULGRIND

10 дек 2012 : 		 Ранее не издававшийся фильм SOULGRIND

15 июн 2010 : 		 Новое видео SOULGRIND

4 фев 2010 : 		 Дата выхода нового альбома SOULGRIND

1 фев 2010 : 		 Две новые песни SOULGRIND

17 ноя 2009 : 		 Гитарист CHILDREN OF BODOM стал гостем на новом альбоме SOULGRIND

4 сен 2009 : 		 Название и трек-лист нового альбома SOULGRIND

12 мар 2009 : 		 Новая песня SOULGRIND

19 дек 2008 : 		 SOULGRIND подписались на FEMME METAL RECORDS

15 сен 2007 : 		 SOULGRIND работают над новым материалом

5 фев 2007 : 		 SOULGRIND: новый трек в сети

31 окт 2006 : 		 Последние новости от SOULGRIND

2 сен 2006 : 		 Бывший фронтмен FINNTROLL присоединился к SOULGRIND

15 июн 2006 : 		 Подробности о новом альбоме SOULGRIND

19 мар 2006 : 		 SOULGRIND войдут в студию в июне
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Новая песня SOULGRIND



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“A Whispered Curse Upon The Gale”, новая песня SOULGRIND, доступна для прослушивания. Этот трек взят из нового альбома Ad Pulchram Mortem, выход которого намечен на 14 августа на Inverse Records:

“Nousee Musta Lintu”
“The Origin Of The White Serpent”
“Jylhä Metsämies”
“The Last Day Of Therinon”
“In The Circus Of Tuonela”
“Dark Water Wide”
“Tears Of The Earth”
“A Whispered Curse Upon The Gale”
“As A Narrow Fjord Descends”
“Into The Shadows Of Devotion”




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