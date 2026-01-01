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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Girlschool

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22 июл 2026 : 		 GIRLSCHOOL готовят альбом на полувековой юбилей

27 ноя 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от GIRLSCHOOL

23 фев 2025 : 		 Почему DENISE DUFORT нет в туре с GIRLSCHOOL

12 фев 2025 : 		 Вокалистке GIRLSCHOOL не очень?

1 апр 2024 : 		 GIRLSCHOOL последний раз в США

27 июл 2023 : 		 Новое видео GIRLSCHOOL

15 июн 2023 : 		 Новое видео GIRLSCHOOL

26 апр 2023 : 		 Новое видео GIRLSCHOOL

11 янв 2023 : 		 GIRLSCHOOL выпускают бокс-сет

24 сен 2021 : 		 Видео с выступления GIRLSCHOOL

10 фев 2020 : 		 GIRLSCHOOL о встрече с Лемми

31 янв 2019 : 		 GIRLSCHOOL расстались с басисткой

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления GIRLSCHOOL

4 дек 2015 : 		 Видео с выступления GIRLSCHOOL

6 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от GIRLSCHOOL

10 сен 2015 : 		 Новый альбом GIRLSCHOOL выйдет в ноябре

25 май 2015 : 		 Видео с выступления GIRLSCHOOL

15 май 2015 : 		 Концертные записи GIRLSCHOOL выйдут на CD и виниле

1 май 2015 : 		 GIRLSCHOOL выпустят ЕР

5 мар 2015 : 		 GIRLSCHOOL завершают работу над альбомом

4 дек 2014 : 		 Новый альбом GIRLSCHOOL выйдет весной

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления GIRLSCHOOL

13 мар 2012 : 		 Видео с выступления GIRLSCHOOL

11 сен 2011 : 		 Семплы с перезаписанного альбома GIRLSCHOOL

11 дек 2010 : 		 GIRLSCHOOL перезаписывают классическую работу

22 сен 2005 : 		 GIRLSCHOOL: новые версии "Emergency" и "London" в сети
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GIRLSCHOOL готовят альбом на полувековой юбилей



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Гитаристка GIRLSCHOOL Jackie Chambers в интервью на фестивале Maid Of Stone ответила на вопрос, какие у коллектива планы на будущее:

«Ну, у нас есть новый альбом, над которым мы как бы… Ну, мы вроде бы должны его сочинять [Смеётся] Мы к этому ещё вернёмся, обещаем. Но у нас скоро выйдет новый альбом — ну, к нашему 50-летию, потому что, очевидно, теперь мы нацелены на 50 лет. Так что в следующем году — сколько сейчас? 48? Сейчас 48, так что у нас ещё два года, и это будет наш 50-летний юбилей, так что, конечно, мы планируем к этой дате большое турне и новый альбом… Сегодня здесь присутствуют представители нашей звукозаписывающей компании, так что позже мы поговорим с ними, чтобы узнать, что ещё они для нас приготовили».




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