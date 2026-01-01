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GIRLSCHOOL готовят альбом на полувековой юбилей



Гитаристка GIRLSCHOOL Jackie Chambers в интервью на фестивале Maid Of Stone ответила на вопрос, какие у коллектива планы на будущее:



«Ну, у нас есть новый альбом, над которым мы как бы… Ну, мы вроде бы должны его сочинять [Смеётся] Мы к этому ещё вернёмся, обещаем. Но у нас скоро выйдет новый альбом — ну, к нашему 50-летию, потому что, очевидно, теперь мы нацелены на 50 лет. Так что в следующем году — сколько сейчас? 48? Сейчас 48, так что у нас ещё два года, и это будет наш 50-летний юбилей, так что, конечно, мы планируем к этой дате большое турне и новый альбом… Сегодня здесь присутствуют представители нашей звукозаписывающей компании, так что позже мы поговорим с ними, чтобы узнать, что ещё они для нас приготовили».







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